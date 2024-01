Tras bajar las banderas, guardavidas no abrirán sus casillas durante el fin de semana

En el marco del conflicto que atraviesan los guardavidas con el Ejecutivo local, debido a las negociaciones paritarias en el reclamo por la suba de salarios, y luego de haber retirado este viernes las banderas que alertan sobre el estado del mar, durante el fin de semana dejarán cerradas las casillas.

En ese sentido, el guardavidas Maciel Clemente le dijo a 0223 que "vamos a estar en la playa cumpliendo servicio, porque ni el marplatense ni el turista es culpable de esta situación, y no merece que no estemos. Vamos a estar como estamos siempre, pero sin identificación".

El trabajador, integrante de la Unión de Guardavidas Agremiados (UGA), manifestó que su gremio y el Sindicato de Guardavidas y Afines (Siga), realizaron en las últimas horas una asamblea donde "se planteó tener cerradas las casillas entre sábado y domingo, con los guardavidas camuflados en la orilla".

Según el Clemente, estas acciones son "el resultado de tres reuniones paritarias en las que avanzamos muy poco, con un punto de partida muy bajo. A pesar de los videos que hace el Intendente mostrando que trabajamos con Prefectura, con helicópteros, y demás; el operativo Municipal, más en la zona sur, está muy flojo en relación a la logística, la infraestructura, la cantidad de guardavidas, los materiales, y no tenemos ropa".

Por otra parte, declaró que esperan tener una reunión con el Municipio "el lunes o martes, a más tardar, porque estamos a fin de mes y necesitamos cerrar la discusión antes que termine el mes. No tenemos mucho margen". Además, aclaró que "incluso algunos hablamos este viernes con Montenegro pero no pudimos llegar a un acuerdo, y tampoco avalamos el acuerdo del 30 por ciento en tres cuotas que cerró el Sindicato de Trabajadores Municipales".

De no haber avances en dicho encuentro la próxima semana, "vamos a pedir que el Intendente tome cartas en el asunto, que se siente en la mesa de negociación. Que no delegue esta responsabilidad a personas que son nuevas en la ciudad, que no están al tanto que entre los dos gremios hay más de mil familias dependiendo de esta negociación".

Además disparó: "Vamos a pedir hablar con Montenegro como lo hacíamos durante el invierno. Ahora, como está esta gente nueva en el Ejecutivo, tenemos que hablar con ellos y, misteriosamente, el Intendente no nos atiende más. Cómo puede ser que de una gestión para la otra se haya cortado el diálogo así".