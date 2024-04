Furia rompió el silencio y explicó por qué deja la casa de Gran Hermano

Este martes se generó un gran revuelo entre los seguidores de Gran Hermano luego de que Santiago del Moro anunció que Julia Scaglione iba a dejar la casa por problemas de salud. Luego de tantas especulaciones, la participante rompió el silencio y dio detalles de lo que le está pasando.

“El título primero que nada es: ‘Cuidar mi salud’. No quiero asustar a mi familia, ni a mi hermana, ni a los furiosos. Algo salió mal en un estudio de sangre y como tengo un curriculum familiar... por eso me preocupo”, sostuvo Furia.

Además, explicó que quiere utilizar toda esta situación para hacerles creer a sus compañeros que abandonará la casa definitivamente para pasar este momento junto a su familia. Ya todo el mundo sabe que estoy haciendo ayuno. Yo sé que no es gracioso jugar con la salud, pero sí para mí es gracioso verles las caras. Hay dos personas que no entienden nada, que no les gustaría que me vaya, pero al resto quiero verles las caras", explicó.

Furia reveló que le diagnosticaron una infección urinaria, pero que un resultado no dio como esperaba y por ese motivo deberá someterse a nuevos estudios para saber qué pasos deberá seguir.

En ese sentido, Santiago del Moro aclaró que la entrenadora se mantendrá aislada cuando visite un centro de salud. “Hay que hacer un protocolo para que no rompa el aislamiento. La van a retirar en el horario que los médicos consideren, va a ir un lugar que ya está preestablecido. Repito: ya está todo el protocolo”, indicó el conductor. Y, en referencia a las ganas de la participante de volver cuanto antes a la competencia, completó: “(Ella) puso la condición de no romper el protocolo y volver al juego después de hacerse los estudios”.

La salud de la participante ha entrado en el centro del debate en los últimos días. Desde hace ya varias semanas, Juliana viene presentando diversos problemas en su salud debido a su mala alimentación dentro de la casa. Las recurrentes pruebas grupales que los participantes fueron perdiendo hicieron que pongan en jaque su presupuesto y no puedan comer bien.

Incluso algunos en redes sociales especularon con que en realidad se trataba de un embarazo por parte de Mauro. Finalmente se supieron los verdaderos motivos, dejando en el pasado los rumores.