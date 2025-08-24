Horror: detuvieron a un estudiante de psicología por tener archivos de explotación sexual de menores

Un joven de 20 años fue detenido en la ciudad misionera de Posadas, tras haber sido acusado de almacenar y distribuir material de explotación sexual de menores. De hecho, entre las víctimas hay menores de 13 años. El operativo en cuestión se llevó a cabo en el barrio San Miguel y estuvo encabezado por efectivos de la Policía local, junto a la Fiscalía de Ciberdelitos.

El sospechoso se trata de Juan Ignacio M., un estudiante que está cursando la carrera de Psicología. La investigación comenzó a partir de una alerta emitida por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), que advirtió sobre presunta actividad sospechosa vinculada al acusado. A partir de esa notificación, se detectó que la dirección IP utilizada para el tráfico de los archivos estaba asociada a un domicilio en Puerto Iguazú, donde el joven vivió con su familia.

Sin embargo, las tareas de inteligencia confirmaron que actualmente el individuo residía en Posadas, lo que permitió allanar su vivienda y detenerlo. El chico, por lo pronto, acumulaba más de 10 reportes internacionales por este tipo de movimientos y almacenaba alrededor de 60 archivos con contenido de explotación sexual de menores, en su mayoría con víctimas menores de 13 años.

Durante el procedimiento se secuestraron computadoras, teléfonos y dispositivos de almacenamiento que ahora serán sometidos a pericias forenses para confirmar la magnitud del material distribuido. Los operativos contaron, además, con la presencia del fiscal de ciberdelitos, el juez de Instrucción interviniente y personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) de la Procuración General.