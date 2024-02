Sobreviviente marplatense en México: "No encuentro palabras para describir lo que me ha tocado vivir"

El marplatense que sobrevivió al accidente en el que cinco argentinos perdieron la vida en el tramo carretero Puerto Aventura-Tulum, en México, contó cómo se encuentra desde la clínica donde está hospitalizado.

A través de su cuenta de Instagram, el modelo de 30 años agradeció "a todos y todas por los mensajes, la ayuda y el apoyo que me están dando". "Tengo 9 fracturas, 6 costillas, son 3 de cada lado, 3 vértebras de la columna, 2 lumbares y una torácica", añadió.

Asimismo, explicó que, más allá de encontrarse estable, "seguimos haciendo análisis y estudios porque hay otras cosas que no están saliendo bien. En cuanto sepa se los contaré. Solo les pido que sigan alentándome como siempre. Si ustedes no me abandonan les prometo que yo no los voy a abandonar a ustedes".

Con respecto al hecho ocurrido el último domingo en el corredor turístico Riviera Maya-Cancún, del estado de Quintana Roo, Lucas sostuvo: "No encuentro palabra para describir lo que me ha tocado vivir".

Asimismo, aprovechó la publicación para "darle desde mi lugar, mi más sentido a la familia de todas las personas que perdieron la vida en el accidente. La familia de todos los chicos y la familia del chofer de la van". "Que el universo los tenga en la gloria a todos", concluyó.