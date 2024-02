Indignante video: un hombre chocó con su camioneta a un caballo que tiraba de un carro

Una violenta discusión de tránsito que se volvió viral en redes sociales generó una gran indignación por parte de los proteccionistas de animales. Un hombre que iba manejando con su camioneta terminó embistiendo a un caballo que tiraba de un carro.

El indignante hecho ocurrió en avenida Belgrano y América en San Miguel de Tucumán, el miércoles de esta semana por la mañana, cerca de las 10.30. De acuerdo a las imágenes, quienes van en el carro comenzaron a discutir con el conductor de la camioneta y este le tiró encima su auto.

En el carro iban dos personas. La camioneta venía persiguiendo al vehículo a tracción a sangre en plena avenida, según se puede en el video compartido por el medio Contexto.

Según informaron, el conductor estaba furioso por las maniobras que estaba tomando el carro y les tiró encima el auto, haciendo que el caballo termine en el piso. Posteriormente, los carreros consiguen huir, luego de que el conductor los amenazara y alcanzara a golpearlos con un palo.

"Que se maten entre ellos pero con el caballo no hijo de puta", "Me bajo y lo cago a trompadas al de la camioneta por lastimar a un caballo", "Pobrecito el Caballo", "Los tres animales debieron morir y el pobre caballo ser rescatado", "Hay que buscarlo al de la camioneta y prenderle fuego", "Lo que más me duele es el pobre caballo", fueron algunos de los comentarios de los usuarios repudiando la actitud del conductor de la pick up.