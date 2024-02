Emprendedora marplatense sufrió el robo de toda su mercadería: "Da impotencia"

La joven sufrió el robo de su mercadería y pide que no la compren de forma privada.

Una diseñadora de mallas de Mar del Plata sufrió el robo de su mercadería durante la madrugada del viernes, en su depósito ubicado en La Perla. "Se llevaron dos bolsones de productos, llenos de bikinis propias", lamentó Meli, creadora de la firma "Malasanta".

"Me recibí de diseñadora en la ciudad y vendo mis mallas en las playas de la Perla", contó la joven, quien confió que perder esta mercadería es dejar "mucho trabajo atrás". "Hay personas que se dedican a vivir del trabajo ajeno, que irrumpieron en el lugar y se llevaron todo mi stock. Es un montón de plata, pero también de tiempo y trabajo", enfatizó.

La emprendedora pide que no compren sus productos en el mercado negro.

En ese sentido, Meli sostuvo que es emprendedora en Argentina, "con todo lo que eso conlleva", por lo que está acostumbrada a "remarla todos los días": "No quiero dar lástima, lo que no quiero es que estas personas hagan plata con mi trabajo", aseguró.

La originalidad de sus creaciones hace que sean muy fáciles de distinguir, por lo que la joven cree que puede recuperar lo perdido: "Son diseños que no se ven en otro lado, que tienen mis propias estampas y etiquetas. A las personas que compran por mayor, les pido que si les ofrecen estas bikinis, sepan que son robadas y no las compren. Y si alguien las ve por la calle, pido que me puedan avisar dónde están o si las venden en Markertplace o Mercado Libre".

A su vez, remarcó que lo que busca es recuperar la mercadería robada: "No quiero que saquen provecho de esto. Da bronca e impotencia, hice mucho para tener todo esto y que me lo arrebaten así genera mucho enojo", concluyó.

Para quienes necesiten más información o contacto, pueden hacerlo a @malasanta.intimates.