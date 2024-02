Carlos Rottemberg: "El teatro creció más de un 30% en relación al verano pasado"

El productor teatral Carlos Rottemberg mantuvo diálogo con 0223 sobre los espectáculos en la temporada de verano, lo que vendrá en Semana Santa, e incluso opinó sobre la presente relación entre el Gobierno y los sectores culturales.

En primer lugar, el productor teatral se refirió a la temporada de verano, durante la cual se festejó el aniversario de Mar del Plata. La misma fue celebrada con los Precios Amigables. En base a esto, Rottemberg expresó: “Precios Amigables fue una iniciativa que surgió por allá, por octubre, pensando cómo celebrar justamente el cumpleaños de la ciudad, y que dio mucho resultado, porque le dio empatía al público”.

En relación a los precios, rondando entre los 8.000 y 12.000 pesos, el productor planteó mantener los valores, sin modificarlos, y detalló que “lo que menos me hubiese imaginado es que íbamos a estar a fin de febrero con todas las salas en el mismo rango y el mismo precio, sin tocarlo. Y eso tuvo que ver con la empatía, tuvo que ver con dar certeza al público, con haber entendido que, en un momento donde no sabemos cuánto valen las cosas, fue muy bienvenido, tuvo mucha prensa, por derecha y por izquierda" y "termina dando la única actividad en unidades de venta por encima del año pasado”.

“A pesar de tener un turismo menor en la ciudad, y con menor consumo, o sea, con algo menos de turismo en la ciudad, y con menor consumo por la propia incertidumbre económica, sin embargo, el teatro creció más de un 30% en relación al verano pasado, cosa que se desmarcó de todas las actividades. Creo que hoy, con el diario del lunes y terminando febrero, vemos claramente que el bolsillo hogareño está marcando una tendencia” - Carlos Rottemberg.

En segundo lugar, cuestionado sobre el porvenir del teatro en lo que resta del año, Rottemberg anunció que justamente se encuentra debatiendo la situación actual, mayormente a lo referido al bajo ingreso per cápita de la gente. Principalmente la de la clase media. El productor explicó que “nuestro cliente, por decirlo entre comillas y sin eufemismos, es la clase media".

"Ese cliente de clase media obviamente requiere de otras necesidades imperiosas, más allá de todo lo que podamos decir de la cultura. Pero si uno tiene otras restricciones fundamentales, no puede llegar a lo mejor a lo que tiene que ver, al menos con nuestro circuito. Por eso me parece la importancia del Estado, la importancia del aporte en cultura que le haga a una porción de la ciudadanía, que seguramente, como me pasaba a mí cuando nací en el barrio de Mataderos, en Buenos Aires, y mis viejos no llegaban al valor de una entrada de teatro para llevar a los hijos, lo mismo le pasa a muchas familias argentinas, y por eso me parece que esa combinación de lo público y lo privado para ciertas cosas está buena”.

Por último, respecto a la pregunta de la relación actual entre el Gobierno y los sectores de la cultura, el productor teatral opinó que “todo es innecesario y que no va a pasar nada". "Yo te diría que escuchemos de vuelta la letra de Enrique Pinti: Quedan los artistas”.