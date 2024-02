Marcha de antorchas: trabajadores del Conicet se movilizarán frente a la Municipalidad

Conforme al ajuste que se está efectuando por parte del Gobierno Nacional, los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) convocan el próximo miércoles 28 de febrero a las 19.30, frente a la Municipalidad (Avenida Luro e Hipólito Yrigoyen), a una “marcha de antorchas”. La movilización se realizará en la misma fecha en la que está prevista una reunión del director del Conicet con su máxima autoridad, Daniel Salamone, en el Polo Científico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba).

En la última reunión se definió que se otorgarán las 300 becas de finalización, y 600 de los 1300 doctorados a los que se llamó a concurso el año pasado. Además, de acuerdo al comunicado difundido por los trabajadores del organismo, se modificaron las fechas de inicio de las becas otorgadas para el 1 de agosto de 2024, en lugar del 1 de abril del presente año. A su vez, no se brindaron respuestas conforme a la situación de los ingresantes a la Carrera de Investigador Científico y a la Carrera de Personal de Apoyo, cuyos trámites de alta se encuentran congelados y sus salarios no están asegurados. En adición, informan que todavía no se brindaron respuestas sobre los contratos de tres meses que vencen el próximo 31 de febrero. Estos últimos no tienen garantía de ser renovados.

Los trabajadores de Ciencia y Tecnología de Mar del Plata, pertenecientes a distintos organismos científicos y universitarios nacionales, afirman que “se están produciendo despidos del personal administrativo, la mayoría de ellos bajo contrato precario. La acreditación de fondos para proyectos de investigación en desarrollo ha sido interrumpida y amenaza con dejar múltiples investigaciones a mitad de camino”.

Finalmente, se realizará una movilización el próximo miércoles 28 de febrero a las 19.30 frente a la Municipalidad, en reclamo de: Presupuesto 2024 actualizado acorde a la inflación para el sector de ciencia y técnica y Universidades Nacionales; Publicación y adjudicación de todas las becas Convocatoria 2023; Reincorporación del personal despedido del sistema de ciencia y tecnología y estabilidad laboral de los contratados; Pago inmediato de los salarios adeudados en Inidep; Mantenimiento de las prórrogas para becarios doctorales hasta la publicación de los resultados de becas postdoctorales; Efectivización de los ingresos ya otorgados a Carrera de Investigador y Personal de Apoyo; Actualización salarial en todos los estamentos del Conicet, del personal de Inidep, de becas de Agencia y de Unmdp de acuerdo a la inflación; Equiparación salarial para todos los trabajadores becarios de los distintos organismos de ciencia y técnica, ya que becarios de Agencia no recibieron el último aumento salarial del 16%.