Precarización y despidos: trabajadores del Conicet realizan un "ruidazo" en el Polo Científico

Fotografía de la cuenta oficial de X (ex Twitter) de la ATE Conicet Capital.

Los trabajadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) realizarán este miércoles 17 de enero a las 11 una "asamblea y ruidazo" en el Polo Científico. Dicha iniciativa proviene de la espera del nuevo presupuesto, el congelamiento de las becas, y por los recientes despidos.

Con respecto a las becas, el Conicet brindó detalles sobre las mismas a través de un comunicado publicado el pasado 16 de enero en el cual anuncian: "El Directorio informa que ha tomado en consideración el Decreto Nro. 88/2023 y la Decisión Administrativa 5/2024, que indican que según lo normado por el artículo 27 de la Ley de Administración Financiera Nro. 24.156, no se encuentra aprobada la Ley de Presupuesto General de la Administración Pública Nacional. Dichas normas establecen que regirá el Presupuesto vigente del año 2023, con las adecuaciones que oportunamente deberá hacer el Poder Ejecutivo Nacional".

Por ello, el Directorio decidió posponer la publicación de los resultados de la convocatoria a Becas y Promociones CICyT hasta tanto se configure el presupuesto definitivo. Y detallan que dicha decisión será revisada en su próxima reunión y/o de acuerdo a los avances por parte de la Presidencia.

Sin embargo, previo al comunicado emitido, el biólogo molecular e investigador del Conicet Alberto Kornblihtt advirtió, durante su exposición en el plenario de comisión en la Cámara de Diputados sobre las consecuencias del DNU 70/2023 y la Ley Ómnibus, que al repetirse el presupuesto 2023, el Conicet “no podrá pagar los salarios ni becas más allá de junio. Sin fondos actualizados para mantenimiento de los 300 institutos y los programas de investigación de 10000 investigadores, no se podrán comprar insumos para las investigaciones, en su inmensa mayoría importados. De hecho, ya no se puede”.

En consecuencia con lo detallado, desde la junta interna de trabajadores del Conicet, agrupados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la Ciudad de Buenos Aires - organización que denunció 48 despidos en el Conicet -, realizarán esta convocatoria en el Polo Científico, ubicado en Godoy Cruz 2320, en el barrio porteño de Palermo. La iniciativa se difundió a través de la red social X (antes Twitter), de la ATE Conicet.