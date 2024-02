El ATP de Santiago de Chile corre peligro

Desde el inicio del ATP 250 de Santiago de Chile, los tenistas se han quejado del mal estado de las canchas en las que se esta disputando el torneo. Pero no quedó en una simple queja, ya que algunos jugadores completamente indignados explotaron de la bronca.

Uno de los casos fue ayer el de Roberto Carballés Baena tras perder ante el francés Corentin Moutet. El español luego de perder 6-3, 5-7 y 6-2 soltó: “¿Qué quieres que te diga?, ¿Que el torneo es una mierda?, ¿Que en la pista no se puede jugar?”.

Pero el ibérico no dijo solo eso y agregó: “Esto no es tenis, al final esto se convierte en la tómbola. Con miedo todo el rato a lesionarte y encima que la bola no pica. Sí que sentí que podía lesionarme. Cada vez que llegaba forzado tenía miedo de apretar la pierna porque todo el rato se hundía. De hecho he acabado con molestias en la espalda”.

En la misma sintonía que el tenista, varios fanáticos mostraron en sus cuentas de X el mal estado del campo de juego, donde se puede apreciar pozos en el fondo de la cancha y también como la pelota no pica en un sector.

Por su parte, el tenista francés que se quedó con la victoria, declaró: “No es la mejor cancha del mundo, pero yo vengo de jugar torneos futures. Me acuerdo cuando empecé en el tenis a los siete años. Ahí las canchas eran mucho peores, sin público, sin dinero, sin pelotas nuevas. Las condiciones acá son buenas. A veces nos olvidamos que tenemos suerte de estar aquí. Soy honesto: la cancha no es la mejor, pero es igual para los dos jugadores y tenemos que dar lo mejor de nosotros”.

En otro encuentro, Pedro Martínez tras vencer al italiano Francesco Passaro coincidió con su compatriota y reclamó: “La pista está un poco blandita. Hay veces que metes la pierna y haces un agujero. Hay que parar a arreglarla. Se pone incómodo y peligroso, porque te puedes trabar el pie como me sucedió en la caída”

Resta saber si este certámen seguirá formando parte del calendario de la ATP para los próximos. Todo dependera de las opiniones de los jugadores, y de los altos mandos del tenis internacional.