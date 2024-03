Milei anunció el cierre de Telam, y propuso el "Pacto del 25 de Mayo"

El Presidente Javier Milei realizó este viernes su primer discurso ante la Asamblea Legislativa, en el marco de un acto político que acaparó toda la atención del país. Las frases más destacas de su discurso, a continuación:

"Luego de más de 100 años de modelo empobrecedor, los últimos 20 años han sido un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada y la peor herencia que un gobierno haya recibido".

"Muchos de los datos económicos de la herencia son públicos: cinco puntos del producto de déficit fiscal en el tesoro, 15 puntos acumulados, reservas netas negativas por 11.200 millones de dólares, precios reprimidos en energía, el dólar con una brecha de 200%. Un emisión desenfrenada”.

"A su vez, durante la primera semana de diciembre la inflación minorista corría el 7 mil% anual. Esto implicaba una inflación anual del 15 mil%. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad salvo que se trate de la propia. No la ven y no la verán".

"El desastre no termina ahí. En la medida que auditamos la administración pública vamos conociendo en mayor profundidad el tamaño de la crisis. Tal vez el indicador más cruento lo conocimos recientemente. La pobreza. La tan mentada frase de combatiendo el capital reduce los salarios reales. El salario real es de 300 dólares, cuando en la década del 90 llegó a 1800 dólares. El populismo nos quitó el 90% de los ingresos. Mientras, la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos".

"Buena parte de la asistencia sirve como botín de guerra de agrupaciones de izquierda. Una sociedad con un mercado laboral donde el sector privado formal se encuentra congelado. Hace 12 años no crea un trabajo nuevo, mientras el empleo público y el trabajo informal es lo único que crece".

"Los jubilados, víctimas de esta herencia, continúan atado a una fórmula que perjudica sus ingresos. El uso recurrente de bonos compensatorios demuestra lo mal diseñada que está la fórmula, que hay que cambiar para que los jubilados no sean víctimas de los desaguisados de la política".

"En materia de seguridad, nos encontramos con un caos con ciudades tomadas por el narcotráfico. Un caos que fue aprovechado por las fuerzas políticas. Y un Estado que se puso del lado de los delincuentes, ejemplificado en la pandemia cuando se decidió soltar presos".

"En educación, hoy la mitad de los chicos de tercer grado no entienden lo que leen y el 70% no puede resolver un problema de matemática básica. Esa es la realidad del país con más premios nobel de la región que supo ser en su pasado un faro de la calidad educativa. El alfabetismo incipiente es a nuestra educación lo que inflación es a nuestra economía.

"En el plano de la educación superior, la creación de universidades se ha convertido en un negocio más de la política y en los profesorados constituidos de formación docente proliferan currículas educativas de izquierda, abiertamente anticapitalistas y antiliberales en un país donde lo que se necesita es más capitalismo y más libertad".

"En medio de la farsa del Estado te cuida, si hubiéramos gestionado bien la pandemia hubiéramos tenido 30 mil muertos, pero tuvimos 130 mil. En la vida real, cuando el siniestro ocurre, el Estado defaultea".

"En el plano de la defensa, heredamos un ejército desfinanciado, en un mundo cada vez más alejado de la paz. Esto nos está llevando a la irrelevancia, incapaces de defender nuestro propio territorio".

"Esto nos dejaron a nosotros, en un país de los más importantes del mundo. Un Estado que hace todo y todo lo hace mal. Como señalara Milton Friedman, nada de lo que venga del Estado puede funcionar. La mejor manera de gastar el dinero propio es en uno mismo. Cuando se gasta el dinero de otro en uno mismo se cae en el despilfarro. No hay forma peor de gastar que gastar el dinero de otros en otros, que es lo que hace el Estado".

"Detrás de todos estos males, nos encontramos con Estado Nacional inoperante, quebrado, que no puede ni siquiera cumplir con sus funciones básicas. Un Estado que hace todo y todo lo hace mal, general perjuicio en cada aspecto de la vida social en que se entromete".

"El informe de situación de las 114 dependencias del Estado realizado por la Sigen (Sindicatura General de la Nación) arrojó resultados alarmantes. El Estado no controla, diseñado para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible para beneficio del burócrata de turno. Tal vez el caso de los seguros sea el ejemplo más claro. Un sistema de retornos para el bolsillo de los políticos".

"Un Estado que no solo no controla, sino que lo que controla lo controla mal. Diseñado no para cumplir sus funciones básicas, sino para generar un kiosco en cada lugar donde sea posible, para el beneficio del burócrata de turno. Tal vez el caso de los seguros que hemos visto recientemente en los medios sea el mejor ejemplo de esto. Un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del estado de manera de poder cobrar retornos de cada operación. Un sistema corrupto que ha generado cientos de millones de dólares de retornos que terminaron en los bolsillos de los políticos. Es tal vez esa la mejor definición que podemos dar de la situación en la que hemos encontrado al estado. Una organización criminal diseñada para que en cada permiso en cada regulación, trámite y operación haya una coima para el político de turno".

"Este esquema putrefacto está tendido a todos los poderes del estado, tanto al efectivo, el legislativo y el judicial y en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal. Sustentado por medios de comunicación que viven de la pauta oficial y formadores de opinión ensobrados que miran para otro lado y eligen cuidadosamente a quién acusar y a quien no".

"Eliminamos agencias de gobiernos como el Inadi, que contaba con un presupuesto de 2800 millones de pesos para mantener militantes rentados. En esta misma línea, vamos a cerrar la agencia Télam , que ha sido utilizada durante las últimas décadas como agencia de propaganda Kirchnerista".

"Respecto a la asistencia social, nos comprometimos a terminar de una vez y para siempre con los gerentes de la pobreza, que usan la intermediación de planes como mecanismo recaudatorio y como recursos extorsivo para manipular a los que menos tienen. Por eso llevamos adelante un proceso de auditoría que arrojó, como sospechábamos, que al menos 52 mil planes Potenciar Trabajo estaban asignados de forma indebida. Planeros VIP, muchos con conexiones en la Policía, cuya eliminación, redundó en un ahorro de 43 mil millones de pesos".

"La línea 134 nos ayudó a poner al descubierto el mecanismo perverso que las organizaciones piqueteras usan para llevar gente a las manifestaciones, bajo amenaza de quitarles el plan. Recibimos cerca de 80 mil llamados, que decantaron en más de 1500 denuncias judicializadas. Llegamos a descubrir la cara más oscura de este fenómeno: una banda en Chaco que explotaba mujeres".

"Estamos terminando con la extorsión de las organizaciones hacia los beneficiarios, y gracias al protocolo de seguridad instrumentada por la ministra Patricia Bullrich estamos terminando con la extorsión cotidiana que las organizaciones someten a la sociedad cada vez que cortan una calle. Siempre lo dijimos, en nuestro gobierno, el que corta no cobra".

"En materia educativa multiplicamos por cuatro la ayuda escolar para que las familias que se vieron afectadas por aumentos drásticos en este nuevo inicio de clases puedan comprar los útiles y materiales escolares que las familias necesitan. Esta medida va a beneficiar a las familias de 7 millones de chicos desde el nivel inicial hasta el secundario".

"En una Argentina donde los chicos no saben leer ni escribir no podemos permitir más que Baradel y sus amigos usen a los estudiantes como rehenes para negociar paritarias provinciales. Por eso, incluimos en el DNU, la declaración de la educación como servicio esencial, lo cual le sacará el arma de la mano a los sindicatos y los obligará a prestar al menos un 70% de los servicios educativos durante cualquier huelga".

"Siempre dijimos que le pedimos el poder a la gente no para que nos de el poder a nosotros sino para devolvérselo a los argentinos. Esa cruzada empieza por reducir el tamaño del estado a su mínimo indispensable y purgarlo de privilegios para políticos y sus amigos. Por eso pasamos de 18 a 8 ministerios, y de 106 a 54 secretarías reduciendo los cargos públicos y jerárquicos en más de un 50%. Eso sí es motosierra".

"Los sindicatos estarán obligados a elegir autoridades de forma periódica supervisados por la justicia electoral, con una sola reelección posible, y los convenios colectivos específicos primarán sobre convenios colectivos del sector".

"Impulsaremos la eliminación del financiamiento de partidos políticos y la reducción de los contratos para senadores y diputados de la Nación".

"Se descontará la jornada del sueldo a los empleados del Estado que no vayan a trabajar con motivo de paro".

"También desde el 1 de marzo ningún funcionario que viaje con un pasaje pagado por un organismo público pueda utilizar millas para viajes personales, un privilegio sin sentido que grafica a la perfección el modelo de la casta. Terminamos también con el festival de los vehículos oficiales".

"Quiero decirles a todos los que están acá y a los que nos están mirando que si lo que buscan es el conflicto, conflicto tendrán".

"A diferencia de algunos de ustedes, que están pensando en su próxima reelección, o en sus propios intereses, nosotros sólo pensamos en la causa de la libertad, en reconstruir nuestra nación y brindar un futuro de libertad a nuestros hijos a cualquier precio. Sin embargo, la confrontación no es el camino que queremos ni el que elegimos, hay otro posible, distinto, de acuerdo y no de conflicto. Acuerdo sí, no al consenso contra el cambio".

"No tengo demasiadas esperanzas en que tomen este camino, creo que la corrupción, la mezquindad están demasiada extendidos. Pero si bien no las tengo, tampoco las he perdido. Es más, quiero que me demuestren que estoy equivocado, desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más de lo que es, que demuestren que podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales".

"Quiero aprovechar para mandarles una invitación: convocar tanto a gobernadores como a ex presidentes a que depongamos nuestros intereses personales y que nos encontremos en la provincia de Córdoba el próximo 25 de mayo para la firma de un nuevo contrato social, llamado pacto de Mayo, uno que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino".