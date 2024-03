Indian Wells: No le fue bien ayer por la noche

No fue la mejor noche para el N°1 del mundo, tanto por el resultado como por lo extradeportivo. Novak Djokovic cayó 6-4, 3-6, 6-3 ante Luca Nardi por su segundo partido en el Másters 1000 de Indian Wells. Pero esto no fue todo para el serbio.

Además de haber perdido, el máximo ganador de Grand Slams en la historia, tuvo una acalorada discusión con el juez de silla luego de una jugada que lo terminó perjudicando.

Durante el tercer game del segundo set se produjo una jugada que provocó una furiosa reacción de "Nole". Al servicio y con el resultado 2-0 a su favor, el número 1 del ranking ejecutó el saque y Nardi devolvió la pelota tras detenerse por un segundo, como si la misma hubiera salido fuera de la línea.

Dicha actitud del joven de 20 años lo desconcertó, pese a esto siguió el punto, intentó un drop cerca de la red y se detuvo en la cancha. Acto seguido, abrió los brazos pensando que la jugada iba ser detenida por el juez de silla, pero eso no ocurrió y el italiano completó la jugada y se quedó con el game (2-1) tras quebrarle el servicio al tenista masculino más ganador de Grand Slam de todos los tiempos.

Luego del game el nacido en Belgrado fue directamente a increpar al juez por no haber frenado las acciones y le dijo: “Literalmente se detuvo y listo. Y me confundió por completo. Y también me detuve. ¿Cómo no puedes hacer ese juicio? ¿Me estás fastidiando o qué?”. A lo que el juez le contestó: “¿Quieres que llame un hindrance o…?”. Pero Novak no se achicó y le insistió: “Por supuesto porque se detuvo. El tipo se detuvo, jugó la pelota así y se detuvo”.

Tras un tenso cruce que tuvieron el tenista y el árbitro, la máxima autoridad en la cancha cerró explicando: “Entiendo tu punto, pero para mí eso no es un hindrance”.

Luego de esta disputa, el número uno del mundo que esta semana cumplía ocho años como el líder del ranking ATP sumando todas las semanas que tuvo en sus distintos reinados, terminó perdiendo el encuentro.

Post partido en conferencia de prensa dejó de lado el asunto, pero hizo referencia a su nivel de juego durante esa noche: “Me sorprendió mi nivel de juego, realmente malo. Voy a analizar bien qué podría haber hecho para que las cosas fueran distintas. No es una buena sensación marcharse tan pronto de aquí, quería hacerlo bien después de estar cinco años sin competir. Cometí algunos errores no forzados terribles y jugué bastante defensivo. No hay excusas, debería haberlo hecho mucho mejor. Ha sido un desempeño muy pobre por mi parte”.