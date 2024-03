"Vivimos un infierno": la periodista Mercedes Ninci relató los sucesos del robo en su casa

Durante la madrugada de este miércoles, en el barrio Almagro, Mercedes Ninci fue víctima de un robo por parte de cuatro delincuentes que ingresaron a su domicilio en busca de plata y oro. Un suceso criminal que cada vez es más recurrente y preocupa a la población en general, aunque la periodista relató los hechos con un sentimiento de gratitud e incluso humor, en base a los sucesos "raros" que ocurrieron por parte de su sobrino y del jefe de la banda.

De acuerdo a sus declaraciones, lo primero que escuchó fueron los gritos que provenían desde la escalera, a medida que los criminales bajaban con el resto de su familia, sus cuatro hijos y su sobrino.

Los delincuentes condujeron a toda la familia de Ninci a una habitación, donde los sentaron, algunos en la cama y otros en el suelo, y demandaron plato y oro, a medida que registraban toda la casa por pertenencias de valor. Sin embargo, la periodista les respondió: “Vendí todo”.

“Soy muy católica, sabía que la Virgen y Mamá Antula nos iban a ayudar" - Mercedes Ninci.

A pesar de que los criminales se mostraron nerviosos, no así el jefe, a quien Mercedes describió como “profesional” y “muy carismático”. "Los retaba para que no roben ningún celular, tablet” u otro dispositivo tecnológico, ya que solamente querían plata y oro. A su vez, el jefe de la banda les aseguraba: “No los vamos a matar, venimos por plata y oro, no vamos a violar a nadie. Yo estuve quince años en la cárcel, salí hace un mes, no quiero estar guardado de nuevo, así que no hagas la denuncia".

A medida que la situación se volvía más tensa, ocurrió un suceso extraño. La periodista relató: “Mi sobrino, que había ido a la parroquia anoche, hizo una oración muy fuerte al espíritu santo, por las vidas de nosotros. A medida que yo rezaba a Mamá Antula y a la Virgen de Dolores para terminar todos vivos”. Frente a este extraño acontecimiento, el jefe de la banda comentó: “Qué buen pibe, qué linda familia que tenés”.

Momentos después, los asaltantes desistieron, "qué poca plata hay en esta casa, qué poco pagan en la televisión", anunció el líder. Y agregó: “Sabemos que trabajas en Comodoro Py y que sos amiga del Papa. Trabajas en la tele. No hagas la denuncia. Si la haces en los medios con tus colegas o en la policía, vamos a matar a los chicos”.

Ninci describió a Almagro como un barrio en el que últimamente la inseguridad había empezado a crecer, aunque no de manera extrema.