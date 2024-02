Vecinos del sur denuncian ola de robos: "Son cada vez más violentos"

La cantidad de robos registrados esta temporada preocupa a vecinos de distintos barrios de la zona sur de Mar del Plata que alertan sobre una ola de hechos delictivos que crece sin parar. Más de 50 casos fueron recopilados en los últimos dos meses por integrantes de Santa Isabel, San Eduardo de Chapadmalal, Estafeta y Playa Chapadmalal, La Paloma y Playa Los Lobos, El Marquesado y San Eduardo del Mar.

A raíz de esta alarmante cifra y luego de notar un incremento de hechos, los vecinos decidieron aunar esfuerzos y reunirse la próxima semana en el barrio Santa Isabel para abordar la problemática. "En la lista tenemos entre 40 y 50 casos registrados, pero hay muchos otros que no se conocen. Por eso, siempre pedimos que hagan la denuncia cuando les pase, para que se refleje en las estadísticas oficiales", describió a 0223 Claudia Gianfrini, vecina e integrante del Foro de Seguridad.

Según Gianfrini las autoridades tienen en cuenta solamente un 1% de los delitos que hoy se cometen en el sur de la ciudad. "Para el Municipio y la Provincia nos vemos como un paraíso, pero la verdad es que últimamente han incrementado los robos en la playa y en las viviendas particulares", comentó.

Más de 50 hechos se registraron en los últimos dos meses. Foto: archivo 0223.

Los asaltos afectan no sólo a quienes viven todo el año allí, sino también a los turistas que buscan este destino para descansar, debido a su tranquilidad y conexión con la naturaleza. En ese sentido, Claudia detalló que hay dos métodos que son los más usados por los delincuentes: "Te vigilan y entran a robar cuando salís a comprar, aunque sean 15 minutos. O directamente ingresan a tu casa a la madrugada, y no les importa si estás o no. La verdad es que se han puesto mucho más agresivos".

Todos estos barrios están incluidos en la cuadrícula de la Comisaría 13º que cubre 5 jurisdicciones y cuenta con un patrullero para cada una. "El tema es que incluyen desde el Faro a San Eduardo del Mar y son muchos metros cuadrados para vigilar", lamentó la vecina.

Además de la modalidad, varió la violencia de los asaltos. Foto: archivo 0223.

Por su parte, solicitan no sólo más seguridad sino mayor efectividad en la misma: "Ya tuvimos en una reunión con autoridades en el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde pedimos más policías, pero especialmente requerimos que salgan, que recorran el barrio. Es lo que necesitamos", indicó.