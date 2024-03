Le secuestraron el auto por robo pero denuncia que lo estafaron: "Tengo todos los papeles"

El pasado 7 de marzo, la policía detuvo a un vehículo que tenía pedido de secuestro gracias a la implementación del sistema de Anillo Digital del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del Municipio. Si bien se dijo que el conductor había sido detenido por robar el automóvil, el hombre niega esos hechos y asegura que fue estafado.

"El domingo 3 vi la publicación del auto y me comuniqué con el vendedor. Luego, vino a mi casa, me presentó el auto con todos los papeles (título físico y digital, 08 en blanco vigente, grabado de autopartes, verificación policial y registros de GNC) e hice la compra. Lo que menos me imaginé era que el auto se había robado un día antes, si tengo todos los papeles", relató a 0223 Adrián Ponce, quien conducía el auto al momento de ser registrado por las cámaras.

"Ese día yo iba a comprar los útiles de mi hijo y después lo iba a buscar a fútbol, pero me paró la policía y me dijo que el auto tenía pedido de captura. Sorprendido, le mando mensaje al chico que me lo había vendido. Hablamos por Whats App en el momento y, al lado de los efectivos, se disculpó por haberme mentido y reconoció que compraba y vendía coches", narró.

"Me dijo que me iba a devolver hasta el último peso y me nombró a la persona a la que se lo había comprado", dijo, y agregó que además se comprometió a ir hasta el lugar donde se encontraba Ponce para llevarle el boleto de compra y venta. "En ese transcurso me bloquea, porque yo le dije que ya la Policía me llevaba con auto y todo, y pasé la noche en la Comisaría Quinta", relató.

Al recuperar su libertad, el hombre investigó quién es la persona que había denunciado el robo del auto. "Y resulta que coincide con el mismo nombre del que le vendió el auto al chico que me lo vendió a mí", remarcó.

Ponce asegura que todo este testimonio está justificado en las conversaciones que mantuvo vía Whats App a través de su teléfono celular, que se encuentra secuestrado en Tribunales por estas horas.

"Nunca fui llevado a la Unidad Penal 44, no tengo ninguna de las causas que se dijeron de mí. La fiscalía número 5 está a cargo de todo esto. Yo fui ayer y me presenté, tengo mi certificado de antecedentes desde hace unos meses porque yo soy chofer de camiones. Si fuera buscado intensamente desde 2017, como dicen, tampoco estaría hoy en día en libertad. No tengo nada de todo lo que se dijo de mí", señaló.

Actualmente, Ponce cuenta con una causa por encubrimiento, pero confía en la Justicia y asegura: "Tengo a mucha gente de mi lado dándome una mano en Tribunales con todo lo que tiene que ver con la cuestión legal". "Lo único que quiero es que se aclare todo y salga a la luz. Yo compré un auto de buena fe, con todos los papeles, y fui con mi señora y mi hijo de cinco años a comprar las cosas para la escuela", añadió.

Para finalizar, el hombre explicó que el vehículo "lo compramos con mi señora para llevar a mis hijos a la escuela porque sino es mucho el gasto en remises. Hoy estoy sufriendo todo: la pérdida del auto, los gastos en remises, los días que no estoy trabajando". "Soy una persona que está limpia, sé que todo esto va a salir a la luz", concluyó.