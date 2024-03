Advierten salidas de lobos marinos por el ciclón y piden no molestarlos.

La presencia de dos fenómenos que comenzaron este fin de semana en el Mar Argentino y que todavía repercuten en la ciudad generó distintas consecuencias. Se trata del ciclón extratropical y el mar de fondo que aún se registran en el Océano Atlántico.

A raíz de estos cambios, desde la Fundación Fauna Argentina advirtieron la posibilidad de que se registren salidas de mamíferos marinos a las costas de la ciudad durante la jornada, que "salen agotados por la inclemencia climática", según explicaron.

En ese sentido, los especialistas brindaron una serie de recomendaciones para tener en cuenta: no deben ser molestados, no hay que obligarlos a que regresen al mar, no se debe mojarlos y no hay que intentar alimentarlos ni acercarse.

"Es necesario que respetemos su hábitat", rogaron desde la fundación a la vez que pidieron consciencia para marplatenses y turistas que se encuentren con los ejemplares, tan característicos de la ciudad.

Mar del Plata y otras localidades costeras del sudeste de la provincia de Buenos Aires fueron castigadas con olas de casi tres metros de altura durante la madrugada de este lunes, a raíz de los fenómenos mencionados.

Desde Defensa Civil le confirmaron a este medio que "están monitoreando toda la costa", ya que las condiciones climáticas presentadas hasta el momento podrían continuar en las próximas horas.