De promesa de Boca a peluquero

Este es el caso de Ricardo Noir, una de las promesas que surgieron de las inferiores de Boca, que tuvo la posibilidad de sumar unos cuantos partidos en la Primera del "Xeneize" pero luego se fue al exterior, y fue un trotamundos ya que fue pasando de un equipo a otro durante más de diez años.

"Tito" disputó 41 partidos con el club de la Ribera y logró anotar cuatro goles y dos asistencias. Luego también tuvo paso por el fútbol ecuatoriano y en el mejor momento de su carrera arribó a Racing en 2015, el segundo equipo en el que más partidos disputó.

El pájaro hace algunos días dio una entrevista al medio Bolavip, donde reveló muchas cosas que los futboleros no conocían de su vida.

El ex delantero dijo: "Decidí aislarme un poco del mundo del fútbol. Después de que falleció mi viejo en noviembre de 2019, ya no tenía muchas ganas de seguir jugando...Además, mi nena, ya con 13 años, un día me dijo mientras comíamos en Bolivia que ya estaba un poco cansada de cambiar de ciudad seguido y de no tener grupo de amigas en la escuela. Ahí dije: 'Ya está'. Nos volvemos a vivir a Entre Ríos".

Tras alejarse del mundo del fútbol, Noir reveló cuál es su trabajo ahora y dijo: "Hablando con el psicólogo deportivo que tuve en Racing, me acordé que de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso de peluquero. La paso bien, hablo de fútbol ahí que es algo que me encanta. Siempre pongo los partidos y los vemos mientras corto".

Actualmente hoy juega en la tercera división de Uruguay a sus 37 años pero también ejerce como peluquero a sus conocidos en su hogar.