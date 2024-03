El IAE Club definió sus horarios de invierno

El “IAE CLUB” (Saavedra 3050), luego de un interesante verano con continuidad de actividades, le apunta a un comienzo de los deportes que conforman el espectro anual del club. Este lunes 4 las disciplinas arrancan con todo, apuntadas a la comunidad en su conjunto.

Desde ya que la incorporación, desde hace un año y medio, del Campo Deportivo IAE CLUB, le ha dado a la institución una amplitud de propuestas y mayor comodidad de prestación. El predio inaugurado oficialmente a fines de 2022, emplazado en el barrio Valle Hermoso y que comparte con San Ignacio, descargó el volumen de jugadoras de hockey que entrenaban en otros sitios. El sentido de pertenencia en su cancha de sintético le permite por ejemplo ser local en todas sus categorías.

Esta es la nómina de los deportes y categorías que funcionarán en un amplio horario, siempre apuntados a que cualquier ciudadano de la ciudad pueda realizarlos:

Básquet: Cebollitas, Premini A y B, Mini A y B, U13, U14, U15, U17,U19, Primera y Pre competitivo.

Voley: Mini, Sub 12, Escuela Sub 15, Escuela Sub 16/18, Sub 13, Sub14, Sub16, Sub 18

Hockey: Sub 8 y Sub 10, Sub 12, Sub 14, Sub 16, Sub 19, Plantel Superior

Gimnasia artística: martes y jueves desde las 15.30 para niños desde los 3 años

Patín artístico: Escuela de iniciación 1 y 2 lunes y viernes desde las 17.30, Intermedio. En la rama adulta los lunes y viernes desde las 20.30, Escuelas de iniciación 1 y 2, Intermedio y Adultas.

Fútbol: Lunes, miércoles y viernes (inicial 4 y 5 años, 6 años, 7 y 8 años, 9,10 y 11 años). La actividad, según la categoría, comienza a las 16.

Karate: El Profesor Luis Barga y una disciplina marcial fundacional del club. Martes y jueves 19.30. Infantiles, cadetes, juveniles y adultos. Desde abril Krav Maga.

Taekwondo: Martes y Jueves para categorías: infantil, juvenil, adulto y Kick Boxing desde las 18.30.

Natación: Una de las disciplinas más convocantes del club. Desde las 6 de la mañana comienza con el entrenamiento competitivo de grupos más guardavidas, adultos y pileta libre. Además la propuesta consta de Gimnasia acuática y las variables antes apuntadas en diversos niveles (1, 2 , pre adolescentes, niños, natación para embarazadas y tercera edad).

Gimnasio mecánico: en los altos de Saavedra 3050, el Profesor Pablo Papalardo coordina el funcionamiento de un lugar coyuntural del club. De 7.30 a 13 y de 16 a 22 el gimnasio de aparatos tradicional y diversas alternativas que se llevan a cabo en clases grupales.

En la secretaría de la institución ubicada en Saavedra 3050, se reciben las inscripciones para cada área y el consiguiente asesoramiento personalizado para comenzar o renovar con el deporte elegido.