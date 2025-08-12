Conmoción por la muerte de un joven marplatense en España: piden ayuda para repatriar sus restos

Joaquín Concolino, un joven de 22 años oriundo de Mar del Plata, fue encontrado sin vida el pasado domingo en la casa donde se había instalado en una pequeña localidad ubicada al norte de Valencia, España. Su familia pide ayuda para repatriar sus restos.

Según contaron familiares y amigos, Joaquín había cumplido 22 años el pasado 29 de julio a poco más de dos meses de haberse instalado en Puerto Sagunto, una pequeña localidad de 44 mil habitantes, en busca de un pasar mejor junto a sus padres, hermana y cuñado después de un arduo trabajo por conseguir la ciudadanía italiana que le valió su ingreso al viejo continente.

En la noche del sábado se acostó a dormir y el domingo por la mañana cuando lo fueron a despertar sus familiares se encontraron con Joaquín yacía sin vida en la habitación. "Se fue a dormir normal y cuando lo fueron a despertar su cuerpo estaba frío. Fue muerte súbita", afirmaron sus allegados a 0223.

"Joaquín iba a volver en septiembre. Siempre iba y volvía. Nunca le gustó estar allá. El quería quedarse en Mar del Plata", agregaron.

La familia inició una colecta para cubrir los gastos del sepelio.

Ante el lamentable desenlace, sus familiares buscan recaudar fondos para poder cubrir los gastos del traslado de sus restos a la Argentina. Quienes quieran colaborar, pueden enviar una transferencia al alias cambio.laguna.ombu a nombre de su tía Florencia Concolino.

