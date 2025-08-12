Una tradicional empresa de calefactores despidió a trabajadores: algunos tenían más de 30 años de antigüedad

La marcha de la economía argentina desde hace meses que mantiene un importante descenso de la inflación interanual, pero a su paso trae aparejado paritarias a la baja y una notable caída del consumo, que repercute en el mundo laboral.

En Mar del Plata, el impacto de la crisis se hace sentir también en la actividad metalúrgica, con el reciente despido de 5 trabajadores de Eskabe, la reconocida marca de calefactores y termotanques.

“Hace un tiempo hubo un pedido de suspensiones, que no se logró hacer pero se despidió a 5 trabajadores y que la empresa Eskabe indemnizó como corresponde. En estos casos y por haberlos indemnizado, los trabajadores nos piden que no intervengamos y mucho no podemos hacer. Pero todos tenían antigüedad. Uno de ellos más de 30 años. Además del atraso en el pago de sueldos y aguinaldo y de retiros voluntarios”, expresó José Luis Rocha, referente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Mar del Plata.

En declaraciones a 0223, el dirigente sostuvo que la histórica firma les hizo saber que “en octubre se destrabaría la situación”.

“Todo esto se debe a la falta de consumo porque a la empresa les han bajado las ventas considerablemente y no escapa a la industria en gran parte de la ciudad. Hay comercios cerrados, así como kioscos y almacenes chicos. Claramente han bajado las ventas a niveles históricos y algunos pueden aguantar y otros no. Y a esto hay que agregar que pasaron las peores vacaciones de invierno de los últimos 20 años. Si no se cambia el modelo económico, a nivel local la industria en general esta complicada”, evaluó el también secretario general de la CGT.