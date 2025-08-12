Baja la temperatura y llega el agua: el clima para este miércoles en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá este miércoles una jornada inestable, con chaparrones en la madrugada y la mañana, viento del sector sur con ráfagas fuertes y una mejora paulatina hacia la tarde, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la madrugada se esperan chaparrones aislados, con una temperatura de 6 grados. El viento soplará desde el sur entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de 42 a 50 kilómetros por hora. La probabilidad de precipitación estará entre el 10 y el 40%.

En la mañana continuarán los chaparrones aislados, con una máxima provisoria cerca de 7 grados para ese tramo. El viento se mantendrá del sur en rangos similares, pero las ráfagas podrían intensificarse hasta entre 51 y 59 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia se mantendrá entre el 10 y el 40%.

Por la tarde la tendencia será a disminuir las precipitaciones y el cielo permanecerá nublado. La temperatura subirá hasta alrededor de 9 grados. El viento seguirá soplando desde el sur entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas aún marcadas de entre 42 y 50 kilómetros por hora, y la probabilidad de lluvia bajará al 0–10%.

Ya por la noche el cielo estará parcialmente nublado, con una temperatura cercana a 6 grados. El viento caerá a intensidad leve, entre 7 y 12 kilómetros por hora desde el sur, y no se esperan precipitaciones.