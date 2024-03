Mike Tyson volverá a subirse al ring

Mike Tyson está de vuelta. El histórico boxeador estadounidense peleará contra Jake Paul en un combate que transmitirá Netflix. La pelea tendrá lugar en el estadio AT&T de Texas el próximo 20 de julio.

La última vez que el mundo vio a "The Baddest Man on the Planet" subirse a un ring fue en un entretenido combate de exhibición en noviembre de 2020 contra Roy Jones Jr, en el que ambos contendientes se habían preparado físicamente bastante bien, dada su edad.

Tyson se enfrentará al joven pugil de 27 años en un combate de boxeo el 20 de julio en el estadio AT&T de Texas y será retransmitido por la plataforma Netflix, la misma que ofreció recientemente el partido entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz que tuvo lugar en Las Vegas.

Por el momento aún no se ha confirmado si se trata de una pelea profesional oficial o una exhibición, aunque apunta más a lo segundo, dado que el excampeón del peso pesado tendrá 58 años cuando la pelea tenga lugar este verano y habría exactamente una brecha de edad de 31 años entre los dos contendientes.

El legendario expúgil neoyorkino, que terminó sus días como profesional con un récord de 50-6 (44 KOs), ha comentado sobre su regreso: "Lo inicié a Jake en su viaje boxístico en la cartelera de mi pelea con Roy Jones Jr y ahora planeo terminar con él".

Por su parte, el influencer tiene un récord de 9-1 como profesional, ha comentado: "Va a ser la pelea más grande de la historia. Mi objetivo es convertirme en campeón mundial y ahora tengo la oportunidad de demostrar mi valía contra el mejor campeón de peso pesado de todos los tiempos. Esta será la pelea de mi vida".