Aldosivi juega en Santiago y puede escalar dos posiciones

Este lunes por la tarde, precisamente a las 15.30, uno de los dos conjuntos marplatenses en la segunda categoría del fútbol argentino disputará una jornada clave para este tramo de la temporada. Aldosivi (13 puntos) visita a Mitre de Santiago del Estero, por la fecha 9, tras igualar con Alvarado. Si gana y San Telmo (15) pierde con Defensores de Belgrano (17), el Tiburón quedará cuarto en la tabla. Aunque el Dragón se le escape en lo más alto de la tabla de la zona.

Los dirigidos por Andrés Yllana no tendrán al volante Marcelo Esponda en la nómina por haber recibido la quinta tarjeta amarilla en el campeonato vs el Torito marplatense. Hablando de toritos, el de Nueva Chicago pica alto como estandarte luego de la victoria del equipo de Mataderos 1-0 vs Almirante Brown. Chicago está tercero y Defensores de Belgrano, con expectativas de llegar a la punta en esta jornada, es el escolta de Colón en la Zona "A".

Por su parte, Mitre de Santiago, marcha noveno (primera posición fuera del reducido) con 11 puntos cosechados. Espera este duelo con Aldosivi para escalar al selecto grupo de los ubicados en posiciones de lucha por el ascenso a Primera.