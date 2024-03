¿Qué dijieron los entrenadores de Aldosivi y Alvarado post clásico?

El clásico entre Aldosivi y Alvarado se volvió a disputar tras 27 años y terminó en igualdad 0-0.

Luego del encuentro que tuvo unas cuantas polémicas, tanto Andrés Yllana como Mauricio Giganti dieron la conferencia de prensa post partido.

Por parte del entrenador del "Tiburón", en primer lugar le consultaron que le había parecido el empate y respondió: "fue un lindo partido, no siempre podes ganar. Obviamente como dije la vez pasada, nosotros vamos a todas las canchas a buscar los tres puntos. Creo que el equipo fue muy superior e hizo todo para para poder ganarlo, tal vez nos faltó puntería en las ocasiones que tuvimos, pero bueno el equipo respondió, obviamente hubiera sido completa la fiesta con la victoria. Yo creo que estuvimos cerca, salió el partido que esperamos. Fue un partido clásico que para lo que es un clásico fue bastante bien jugado".

Con respecto a lo que fue la previa del partido, el entrenador explicó lo que les pidió a sus dirigidos: "les dijimos los jugadores que disfruten. Los hinchas hicieron una grandísima fiesta ayer, hoy lo mismo, la verdad que vino muchísima gente. Pero antes de salir a jugar el partido había que cambiar el chip y sacar la espada para combatir la batalla". Además con respecto a las indicaciones, añadió: " los chicos lo hicieron muy bien, estuvieron concentrados, salió lo que veníamos entrenando. Tal vez nos falto el último paso que era meter el gol para hacer la diferencia en el marcador".

Con respecto al ingreso de un jugador que volvía de lesión como Federico Andrada contó: "Fede entró muy bien no es fácil entrar en un clásico, en este tipo de partidos cuando la intensidad es tan alta muchas veces cuesta entrar y él desde la primera pelota lo hizo bien nos dio lo que esperábamos. Justo le decía recién a los chicos, los felicitaba a los que habían entrado porque no es fácil entrar y bueno todos los que entraron nos aportaron lo que nosotros necesitábamos".

Para finalizar el DT hizo un balance de como se encuentra actualmente el elenco del puerto:" el equipo hace siete fechas que no pierde no es poco, depende que vaso querés ver, si querés el vaso vacío o el vaso lleno. Yo trato de ver siempre el vaso lleno y eso te permite después intentar mejorar la última parte de la cancha para tener más precisión. También es cierto que ya nos van conociendo y muchos toman muchas más precauciones al momento de enfrentarnos porque el equipo viene haciendo una buena campaña".

Mientras que por el lado de el "Torito" su entrenador también acudió a la conferencia de prensa para responder algunas preguntas.

Con respecto a su análisis del encuentro, Giganti dijo: "creo que lo hicimos bien, no hubo un equipo dominante, no hubo un dominio absoluto de ninguno de los dos equipos, hubo momentos de lapso, tuvimos en el primer tiempo dos o tres claras. En el segundo tiempo se siguió con la misma tendencia, creo que si dominamos en algunas situaciones con más profundidad. Era un partido de detalles. No me voy contento obviamente porque vinimos a buscar el triunfo, pero sabiendo que después de tanto tiempo de encarar este tipo de encuentros, teníamos que volver con algo, hicimos un gran esfuerzo".

Con respecto a la previa del clásico el director técnico contó: "intentamos tomar con total naturalidad una semana excepcional, ayer compartimos mucho tiempo con la gente, hoy fue un día sensacional desde lo sensible, la familia nos alentó, nos mandaron presentes a los jugadores, un vídeo hermoso. Entendíamos que el que más se alejaba de esas sensaciones que provoca un clásico, tenía más posibilidad de ganar".

En referencia al plantel con el que cuenta, el "Buli" expresó: "el plantel tiene una gran esencia de trabajo, tiene un espíritu formativo, me enorgullece. Creo que los dirigentes y los hinchas, tienen que sentirse muy felices, porque hacía tiempo en el fútbol que no tenía el placer de compartir con un plantel tan bueno como este".

Ante la inclusión de un delantero como Luca Franco detalló: "sabíamos que necesitábamos un jugador de pivot en ese sector para descargar con el que viene y no con el que va, encontrando los espacios atrás de los dos volantes y al costado de Godoy. Ahí recibió mucho Guido (Vadala) también Santiago (González). Lo hizo de buena manera, nos dio el pie en un momento que necesitábamos apoyarnos menos, para que el equipo rival pueda salir rápido para atacar, tuvo la situación más clara. Además es un jugador vinculado netamente y espiritualmente al club, formado acá, eso también es un plus. Así que necesitamos que se ponga la cara ahí porque tiene un potencial increíble".

Con respecto a la decisión de poner a Lamardo como mediocampista por afuera explicó: "queriamos tener a alguien que ayude al lateral. No sabíamos si nos iban a poner a Sosa o a Lamendola, porque permanentemente cambian de bandas, entonces elegimos a Gonzalo ya que necesitabamos un jugador de recorrido largo, dinámico, explosivo, que sea capaz de llegar de una segunda línea, en ventaja de hacer la banda la de entera, que se inmole por el equipo, que corra. Necesitábamos neutralizar eso y creo que lo hizo de muy buena manera, quizás no fue muy vistoso, pero a nosotros nos dio un extra, que nos permitió estar siempre en partido y el plan de juego".

Para cerrar, habló de la cantidad de bajas que tuvo el plantel para este encuentro y de lo que fue el resultado para él: "me hubiese encantado tener un montón de jugadores en campo hoy, porque enfrentamos a un gran rival, y capaz que el resultado hubiera sido otro. Entendemos que el único resultado que vale acá, es ganar. Después las formas para nosotros son importantes, la gestión del grupo es importante, pero más allá del que le toque, lo que hemos demostrado es que nosotros estamos en una zona de reducido, por esta convicción, por este deseo, por esta energía, que nos transmite en el día a día, y que nosotros tratamos de capitalizar para enfocarnos en cada rival de manera diferente".