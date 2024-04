FLOR de victoria la de Peñarol

Tras la derrota del domingo con San Martín de Corrientes, Peñarol necesitaba ganar para no alejarse mucho de la zona de Playoffs a tan pocos partidos para el cierre. Y lo logró... pero de que manera lo hizo ante un Platense irreconocible.

El equipo de Hernán Laginestra goleó 99-56 al del "Cholo" Vázquez y se ilusiona con meterse entre los 12 mejores de la Liga Nacional.

El partido comenzó muy bien para el local ya que se llevó el primer cuarto por 27-19 con una gran participación como es habitual de Joaquín Valinotti y también muy buen aporte defensivo de Diamond Simpson.

Ya en la segunda manga, el visitante intentó acordar la distancia en el marcador, pero el "Milrayita" no dejó en ningún momento que eso ocurriera y llegó a sacarle 19 puntos como máxima diferencia en la primera mitad. Pese a que Eric Flor, el ex Quilmes, estaba teniendo una buena noche, no como su equipo.

De esta manera el equipo de Garay y Santiago del Estero se fue al entretiempo ganando 51-35 y causó el gran enojo de su rival. Tal fue la bronca que su entrenador no ingresó al vestuario para motivar a sus jugadores y se quedó en la cancha durante los 15 minutos de párate.

En la segunda parte, el equipo de Vicente López amagó a repuntar, recortó la diferencia a 10 puntos, pero nuevamente el equipo de Laginestra tomó las riendas del encuentro, comenzó a anotar y le sacó una diferencia aún mayor de 27 puntos para terminar el tercer cuarto: 75-48.

El técnico visitante ya se dio por vencido en una noche para el olvida para su elenco y mandó a la cancha a muchos juveniles en los últimos diez minutos. Pese a esto Peñarol no se confió y siguió aumentando la ventaja. Además se dio el lujo de darle descanso a sus jugadores importantes: Valinotti, Al Thorton, Simpson y Tomás Monacchi. Mientras que jugaban los juveniles de la Liga de Desarrollo: Martín Chapero de 16 años, Gianluca Rossi, Nicolás Chiaraviglio, Tobias Sirochinski y Facundo Tolosa.

El último cuarto fue una fiesta para el local en la cancha, así como lo fue para todo el publico que estuvo presente en la tribuna del Polideportivo.

La diferencia en el último parcial fue aún mayor, de 16 puntos y el "Milrayita" se llevó una gran victoria por 99-56 ante el cuarto mejor equipo de la Liga Nacional.

Con este resultado, Peñarol llegó a los 13 triunfos y se mantiene con 18 derrotas.en el puesto 13 de la tabla de posiciones a tan solo una victoria de Riachuelo que es el último que ingresa en Playoffs.

El próximo encuentro del equipo de Laginestra será el lunes con San Lorenzo también en el Polideportivo Islas Malvinas a partir de las 21 horas.

Síntesis: Valinotti 23, Thorton 17, Fernández 15, Morales 12, Monacchi 8, Sipson 8, Tolosa 8, Sarmiento 5, Rossi 3.