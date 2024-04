¿Se formó una nueva pareja entre dos ex Gran Hermano?

Dos ex Gran Hermano podrían comenzar una relación.

En las últimas horas se viralizó un video de dos ex concursantes de Gran Hermano, en donde se los ve muy cerca y las redes sociales estallaron con hipotética nueva pareja.

Los protagonistas de esta situación fueron Catalina Gorostidi y Joel Acosta, dos de los participantes que arrancaron el primer día del programa, luego salieron por decisión del público, ingresaron nuevamente en el repechaje y ahora se encuentran otra ves fuera de la casa.

Los fanáticos del programa notaron una química especial entre Catalina y Joel. Si bien siempre se mostraron como amigos, una vez fuera de la casa, esto parece que está cambiando.

Durante el fin de semanaa se difundió un video donde se puede ver a los ex participantes de fiesta y muy cerca, casi a punto de besarse. Esto revolucionó las redes sociales, y muchos usuarios apuestan a ese romance.

"Triunfa Catiel", escribieron junto al video en cuestión. Rápidamente, las imágenes se viralizaron y se llenó de comentarios apoyando a la pareja.

Aunque por otro lado a la ex participante santafesina, también se le involucró con Damián Moya, otro de los ex Gran Hermano, que recientemente salió de la casa.

En una entrevista brindada a la revista Gente, Damián fue por más: “Me encanta cómo es y toda su persona. La verdad me gusta que sea así porque es muy chispita. Es lo contrario a mí. Yo soy tranquilo y ella es muy alborotada. Creo que nos complementamos mucho. Me gustaría conocerla más”.

“No me preocupa para nada su personalidad fuerte. De hecho me gusta. Me da un panorama totalmente distinto al que pienso yo”, agregó.