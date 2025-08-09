Atropelló a una mujer de 92 años y no la llevó al hospital: buscan al dueño de la camioneta

Buscan dar con el autor del siniestro vial que dejó herida a la mujer de 92 años.

Una mujer de 92 años fue atropellada mientras cruzaba la avenida Luro a la altura de la calle Estado de Israel y denuncia que no fue asistida por el responsable.

El hecho sucedió el viernes 18 de julio cuando la mujer caminaba por la zona cercana a su hogar. Al cruzar por la avenida (en el lugar correspondiente a los poeatones) fue sorprendida por una camioneta Surán color blanca, que la arrolló.

El siniestro vial fue captado por imágenes de una cámara de seguridad, en cuyo video se observa cómo el conductor avanza unos metros luego de pasar por arriba a la mujer.

"En vez de llamar a una ambulancia y a la policía, la levantaron y se volvió a su casa", denunció a 0223 Valentina, su sobrina, quien relató el calvario que vive la víctima desde entonces.

Insólitamente, ni el responsable ni ninguno de los transeúntes se preocupó por la salud de la adulta mayor que, desde ese día, no puede caminar y tiene múltiples golpes en su cuerpo.

"Tiene que estar con asistencia las 24 horas porque no se puede valer por sí sola. Mi tía sigue sin poder caminar por un imprudente", lamentó.

Además, agregó: "El conductor del auto en ningún momento se responsabilizó de lo ocurrido. Tardamos todo este tiempo en encontrar un video donde se vea bien la imagen, pero como no vemos bien la patente, no la sabemos".

La familia de la mujer de 92 años busca dar con el autor del hecho para que se haga cargo de la situación: "Queremos que se difunda la imagen y poder encontrar al responsable. Si hay testigos o más videos que puedan aportar, sería lo mejor".

Para quienes tengan datos para sumar, el teléfono de Valentina es 223544014.