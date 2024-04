Decanos: "Milei quiere reemplazar igualdad por jerarquía pero la gente dijo no"

La cantidad de marplatenses que se movilizaron por las calles de la ciudad en defensa de la educación pública impactó fuertemente en las autoridades universitarias, quienes celebraron la convocatoria y advirtieron los peligros del desfinanciamiento del Gobierno nacional.

"Esta jornada fue algo positivo, donde la gente se acercó a respaldar lo que significa la universidad como formación y cultura, y amplió la convocatoria de la propia comunidad universitaria", graficó en diálogo con 0223 Francisco "Paco" Olivo, decano de la Facultad de Arquitectura (Faud).

Aseguran que la sociedad tomó consciencia del recamo. Foto: 0223.

"Es tal la amenaza que significa el desfinanciamiento y un eventual cierre de la universidad pública que significa un desastre, una hecatombe", sostuvo Olivo y explicó que de ser así "se produciría una desarticulación en general de la cultura, los saberes, la alimentación, la ciencia, la técnica, el conocimiento, y la formación de las personas".

En ese sentido, argumentó que "en la universidad lo que está en juego es la construcción de individuos que tengan la capacidad de entender qué significa articular la sociedad". "Me parece que ahí está la clave de todo esto", reflexionó.

El desfinanciamiento de la universidad pública es atravesado por diferentes grupos sociales. Foto: 0223.

El mismo sentir compartió Enrique "Quique" Romanín, decano de a Facultad de Humanidades, quien expresó que "se vive con mucha alegría ver que para la sociedad marplatense la universidad pública es un valor". "Realmente reconforta y da mucha tranquilidad; yo creo que eso es lo que debe predominar", indicó.

Asimismo, Romanín ponderó la importancia de que la sociedad muestre la disconformidad con esta situación, ya que realmente afecta a todos por igual: "Esperemos que el gobierno reaccione, recapacite y se dé cuenta que no puede llevarse por delante valores de la sociedad argentina que son importantes".

Para los decanos, el cierre de las facultades sería "letal". Foto: 0223.

La igualdad en jaque

Para el decano de Humanidades, las decisiones del Gobierno nacional a cargo de Javier Milei con respecto a las universidades tocaron un nervio de la sociedad que tiene que ver con la igualdad. "Hoy la educación pública es, probablemente, el último vehículo que quede de ascenso social igualitario en donde todos pueden percibirse o imaginarse con alguna posibilidad", narró.

"Desde aquellos que pertenecen a los sectores más pudientes hasta los que no tienen nada, todos ven en la universidad pública la posibilidad de ser alguien. Y eso me parece que es algo que afecta y pone en juego esta idea que el gobierno de Javier Milei pretende instalar. Se quiere reemplazar igualdad por jerarquía, y yo creo que hoy le mostramos que no es lo que siente la sociedad argentina", agregó Romanín.

La falta de ascenso social es explicada como una de las consecuencias. Foto: 0223.

A su vez, concluyó que para ver lo que sucedería con los recortes en las universidades, "basta mirar a otros países que tienen sistemas universitarios públicos muy débiles". "Eso redunda básicamente en una jerarquización muy grande de la población donde muchos y muchas son excluidos de mecanismos de ascenso social y donde la universidad deja de ser un vehículo para mejorar la vida general de la gente. Si no se logra revertir esta situación, es el camino al que vamos", lamentó.