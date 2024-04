La durísima crítica de Miss Bolivia a Javier Milei: "Me da cringe"

En línea con el resto de los artistas nacionales, María Paz Ferreyra, más conocida como Miss Bolivia, criticó duramente las políticas de Javier Milei y destacó el rol de la cultura. Las declaraciones de la cantante generó un gran revuelo en las redes sociales y rápidamente se viralizó.

En una entrevista para Mitre Live, la autora de "Tomate el Palo" opinó: “Como país estamos atravesando un momento muy delicado, crítico y de mucha vulnerabilidad y por eso mismo siento que hay que aferrarse a ciertas columnas vertebrales necesarias para la sociedad y la humanidad, y una de esas columnas es la cultura”.

En este sentido, la cantante expresó su preocupación por la situación cultural en la Argentina, “La cultura se ve atacada con ciertas dinámicas persecutorias y no me parece para nada saludable”, manifestó la artista y señaló: “Es necesario que defendamos a la cultura con todas las aristas, yo celebro a quiénes se plantan”.

Luego, fue muy dura con las acciones que tomó el presidente en estos cuatro meses de gestión: “Está como muy sobresaltado y siento que las maneras con las que se maneja no me parece para nada afortunado con nombre y apellido como lo que le pasó a Lali Espósito y con varias otras personas y se pone como si fuera un chico a veces poniéndose a la altura de peleas que no me parecen que esté a la altura de un Presidente”.

Por último, la cantante sentenció: “Me da miedo, cringe e impresión que sea así pero espero que se pueda estabilizar. Me gustaría y deseo que pueda estar más tranquilo y con más foco y dedicarse a cumplir la función que tiene que presidir y las peleas con los artistas lo distraen y lo sacan del foco que es gobernar”.