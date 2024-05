Falleció Paul Auster: las 20 frases más recordadas del escritor y cineasta estadounidense

"Todo puede cambiar en cualquier momento, de repente y para siempre”, es una de las tantas frases célebres y por las cuales se recordará al escritor y cineasta estadounidense Paul Benjamin Auster, quien falleció el martes 20 de abril a los 77 años. Según informó el medio The New York Times, el novelista y guionista murió luego de sufrir complicaciones por un cáncer de pulmón en su casa de Brooklyn.

"Estamos muy tristes al enterarnos de la muerte del nominado al Premio Booker, Paul Auster, cuyo trabajo conmovió a lectores e influyó en escritores de todo el mundo, y cuya generosidad se sintió en muchos sectores", publicaron desde la cuenta oficial de los Premios Booker.

El escritor nació el 3 de febrero de 1947 en Newark (Nueva Jersey). Tras terminar la universidad, se instaló en París donde vivió entre 1971 y 1973. En su regreso a Estados Unidos se dedicó a la traducción, para luego comenzar su carrera como escritor. Sin embargo, su despegue fue en 1985 con la novela "La ciudad de cristal", primera de "La trilogía de Nueva York", junto con "Fantasmas" (1986) y "La habitación cerrada" (1986). Otros de sus reconocidas obras son: Leviatán, El país de las últimas cosas, El libro de las ilusiones, El palacio de la luna, La noche del oráculo y 4,3,2,1.

A lo largo de su vida, Auster no solo cautivó a sus lectores con sus intrigantes tramas y personajes, sino que también dejó un rico repertorio de frases que capturan la esencia de su pensamiento y visión del mundo. Por lo tanto, aquí presentamos una selección de sus 20 frases más destacadas.

Frases de Paul Benjamin Auster

1. "Todo puede cambiar en cualquier momento, de repente y para siempre”.

2. "El mundo es tan impredecible. Las cosas suceden de repente, inesperadamente”.

3. "Cambiar de opinión es probablemente una de las cosas más hermosas que la gente puede hacer”.

4. "Si la justicia existe, tiene que ser para todos; nadie puede quedar excluido, de lo contrario ya no sería justicia”.

5. "Solo debes elegir por esposa a la mujer que escogerías como amigo, si fuera hombre”.

6. "Cuando a un hombre la vida le resulta tolerable sólo si permanece en la superficie de sí mismo, es natural que se sienta satisfecho obteniendo esa misma superficie de los demás”.

7. "No es que escribir me produzca un gran placer, pero es mucho peor si no lo hago”.

8. "Teníamos todas las piezas desde el principio, pero nadie supo encajarlas”.

9. "Un libro no acabará con la guerra ni podrá alimentar a cien personas, pero puede alimentar las mentes y, a veces, cambiarlas”.

10. "Una mentira nunca puede deshacerse. Ni siquiera la verdad es suficiente”.

11. "Nuestras vidas realmente no nos pertenecen, pertenecen al mundo, y a pesar de nuestros esfuerzos por darle un sentido a éste, el mundo es un lugar que va más allá de nuestro entendimiento".

12. "La realidad no existe si no hay imaginación para verla".

12. "La vida sin arte es inimaginable, pero como todos saben, cada vez hay menos lectores. Cada vez la literatura tiene que competir con otras formas de ocio".

14. "El paso del tiempo nos envejece, pero también nos da el día y la noche. Y cuando morimos, siempre hay alguien que ocupa nuestro lugar".

15. "La experiencia del poema no reside en cada una de sus palabras, sino en la interacción de esas palabras, la música, los silencios, las formas",

16. "Para mí, escribir no es una cuestión de libre albedrío, es un acto de supervivencia".

17. "La vida es simultáneamente trágica y cómica, al mismo tiempo absurda y profundamente significativa".

18. "Escribir una comedia ayuda a poner las cosas en perspectiva".

19. "Nunca hay que dejarse dominar, incluso cuando crees que el otro sabe lo que más te conviene".

20. "Lo que importa no es la habilidad para evitar los problemas, sino la manera en que se enfrenta uno a ellos cuando se presentan".