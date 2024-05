Continúa el Premier Pádel en Mar del Plata: “Se va a vivir como en ninguna otra parte”

“Mar del Plata es una ciudad que respira pádel, que ha ayudado muchísimo el deporte a crecer, a desarrollarse, así que estoy muy feliz de estar en una ciudad así”, señaló el jugador Fernando Belasteguin, también conocido como “Bela”, durante una conferencia de prensa respecto al torneo del Premier Pádel Mar del Plata P1, llevado a cabo en el polideportivo Islas Malvinas. Allí estuvieron presentes la jugadora Delfina Brea, el director del campeonato Juan Facundo Mazzuchi, junto al manager Adel Aref, y el presidente de la Asociación de Pádel Argentino (APA) Santiago Brito.

“Hacer un torneo dentro de la Argentina es un esfuerzo muy grande, quizás la gente ve un gran espectáculo y no sabe todo el trabajo que han hecho, todo el trabajo que hay detrás”, declaró “Bela” respecto al torneo que tendrá lugar hasta el domingo 26 de mayo en el polideportivo Islas Malvinas.

Fernando Belasteguin, durante una conferencia de prensa respecto al torneo del Premier Pádel Mar del Plata P1. Foto: 0223.

A su vez, el jugador de 45 años anunció que este torneo podría ser el último ya que viene de sufrir lesiones. “Por primera vez en mi carrera he estado traicionando mi propio espíritu”, por el miedo de no poder jugar este torneo, ya que “no venía entrenando y no hacía todo al 100%, porque cuando le fui pidiendo el 100% al cuerpo me podía pasar algo”. Sin embargo, “Bela” estableció que disfrutará del torneo, ya que Mar del Plata fue donde debutó profesionalmente, en febrero de 1995. "Estoy muy contento, y a partir de acá, que sea lo que Dios quiera”, afirmó.

“Me parece que el nivel es espectacular”, exclamó la jugadora de 24 años Delfina Brea, al mismo tiempo que describió su pasar por dicho torneo como una “alegría tremenda”. En adición, la joven atleta destacó que el objetivo de todo jugador es "ser número uno”, y “está en la cabeza todos los días, para poder entrenar al 100%”.

Delfina Brea expresó su satisfacción por ser parte del Premier Pádel en Mar del Plata. Foto: 0223.

“Creo que acá se va a vivir como en ninguna otra parte del país por todo esto que representa, sobre todo por la historia”, anunció el presidente de la APA, Santiago Brito, al mismo tiempo que agregó: “El pádel es un deporte joven pero que tiene una historia muy enriquecedora y que tiene una historia argentina”. Y finalizó: “Creo que la historia es importante también para seguir construyendo esto por muchos años más y creo que ahí es donde es importante no olvidarse de dónde venimos y hacia dónde vamos”.

Adel Aref, manager del Premier Pádel Mar del Plata. Foto: 0223.

Por último, el manager Adel Aref manifestó que se “ha hecho un increíble trabajo para hacer las instalaciones listas para los jugadores, lo cual es increíble, porque es un sitio enorme donde podemos conseguir a mucha gente, incluso de Buenos Aires, que puede venir durante el fin de semana. Y finalizó: “Creo que los jugadores están contentos con las instalaciones, todo está en marcha, y han hecho un gran trabajo”.