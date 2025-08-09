El desgarrador adios de “Poroto” Cubero a su papá Carlos: “Buen viaje papá”
El exfutbolista se expresó en su cuenta de Instagram con un conmovedor mensaje.
Por Redacción 0223
PARA 0223
La muerte de Carlos Cubero conmovió a nivel nacional por su relación con Fabián Cubero y en nuestra ciudad por ser vecino y un reconocido exfutbolista. La noticia impactó el viernes antes del mediodía y este sábado, el ídolo de Vélez se despidió con un emotivo mensaje en redes sociales .
“ Poroto” viajó a su ciudad natal junto a su familia para estar en el concurrido velatorio que se llevó a cabo en Casa Piovano. Allí acompañó a su mamá Ángela y sus hermanos Soledad y Christian en este momento de profundo dolor .
Una vez finalizada la ceremonia, se tomó un tiempo para despedirlo en su cuenta de Instagram con un conmovedor mensaje: "Te vamos a extrañar mucho Pa, te amo. Hoy tengo un dolor enorme porque se fue una gran persona, un padre ejemplar, un gran amigo, un gran compañero de mamá y un excelente abuelo, un padre que supo cómo guiarme, aconsejarme, que me ayudó a enfrentar nuevos desafíos, enseñarme lo importante que es el amor incondicional a la familia, respetar a los demás, ser una persona". honesta, cuida a tus amigos, todo eso y mucho más" .
Y agregó: "Seguramente te fuiste en paz, orgulloso de todo lo que lograste en tu vida, vinieron a despedirte amigos de la infancia, del colegio, de fútbol, del casino, de los taxis, de toda tu gran familia. Eso es lo que fuiste, un ser divino querido por todo el mundo" ,
Para concluir, el ídolo de Vélez expresó: "Buen viaje papá. Te amo y vas a estar siempre en mi corazón".
Temas
Lo más
leído