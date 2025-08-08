Fue a lo de la ex, la amenazó y atacó a escobazos en la cabeza

Un hombre de 47 años que el viernes a la tarde fue a la casa de la ex pareja, la amenazó de muerte y la golpeó con una escoba en la cabeza fue aprehendido por personal policial.

Fueron efectivos de la Estacion de Policía Comunal de Santa Clara del Mar los que llegaron a la vivienda ubicada en la calle San Francisco al 500 y entrevistaron a la mujer de 42 años.

A partir de las descripciones aportadas, los oficiales recorrieron la zona y aprehendieron al imputado a doscientos metros del lugar.

Una vez labradas las actuaciones de rigor y puesto en marcha el protocolo de violencia de género, se imputó al sujeto del delito de lesiones leves agravadas, amenazas y desobediencia.

El fiscal de Flagrancia Daniel Vicente dispuso el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.