En Mar del Plata, Kicillof apuntó contra Milei: "Subejecutó presupuestos, detuvo obras y desfinanció proyectos de investigación"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes el cierre del XXVIII Congreso Nacional del Agua (Conagua), un encuentro federal que busca promover la articulación entre la gestión pública y la academia para el diseño de políticas hídricas eficientes y sostenibles. Fue en el Hotel Provincial de Mar del Plata, con la presencia del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

“Lo que ha hecho el Gobierno nacional desde que asumió es impulsar un negacionismo de la crisis climática que ya tiene consecuencias concretas: subejecutó presupuestos, detuvo obras y desfinanció proyectos de investigación muy importantes”, manifestó Kicillof. “En la Provincia vamos justamente a contramano: tenemos un plan hídrico para el Gran La Plata y para Bahía Blanca, abordamos en la ampliación del Río Luján y avanzamos como nunca en el Plan Maestro de la Cuenca del Río Salado”, añadió el Gobernador durante la conferencia “Gobernanza del agua en un país federal”.

El Congreso, que se realiza desde 1963, es el ámbito técnico-científico y de gestión del agua más importante del país. Se presentaron más de 400 investigaciones y trabajos académicos, y se realizaron mesas de debate sobre temáticas como la gestión de cuencas, el saneamiento y el riesgo hídrico, con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras para las necesidades sociales y productivas.

Por su parte, Katopodis remarcó: "Creemos que la obra pública y la gobernanza del agua tienen que ser palancas de oportunidades que achiquen brechas. Por eso, estos espacios son necesarios para sentar claridad sobre qué tipo de políticas públicas necesitamos para continuar en el camino del desarrollo”.

“Agradecemos al gobierno de la Provincia por tomar la valiente decisión de sostener este congreso que permite formarnos y estimular los debates”, sostuvo Lamothe y agregó: “Es hora de que la política ponga en el centro de la escena al tema hídrico, no solo para el desarrollo de la Argentina sino del ambiente, la producción y el comercio”.

Por último, Kicillof remarcó: “El Presidente debe hacerse cargo de que paralizar obras esenciales que mitigan los daños ante desastres naturales es incumplir la ley y la propia Constitución Nacional”. “Frente a tanta crueldad, este 7 de septiembre tenemos la oportunidad de expresar que hasta acá llegaron las políticas de ajuste de Javier Milei: juntemos fuerza para defender las obras, pero también a los trabajadores, a la producción, a las universidades y a los científicos”, concluyó.

Más tarde, el Gobernador participó del encuentro Semana Social 2025 junto al obispo de Mar del Plata, Ernesto Giobando. Organizada por la Comisión Episcopal de Pastoral Social, la jornada se propuso como un espacio de diálogo y reflexión bajo el lema “La Amistad Social como Sueño y Camino. El legado de Francisco”, donde además se rindió homenaje al Papa.

