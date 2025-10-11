Dos días de celebración en Lavalle con la 9ª Fiesta de la Mujer Rural de Pavón

La Fiesta de la Mujer Rural se celebra en el partido de Lavalle desde hace nueve ediciones.

La localidad de Pavón se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Mujer Rural, que se llevará a cabo este fin de semana en el predio de la delegación que la municipal de General Lavalle tiene en ese paraje.

El evento contará con desfile, elección de soberanas, homenajes, destrezas criollas, patio de comidas y baile popular, con entrada libre y gratuita.

Además se presentarán talleres municipales y se llevará a cabo la elección de la nueva embajadora de la mujer rural. La conducción de la fiesta estará a cargo de Jorge Martín y María Eva Bastian, quienes acompañarán el evento durante ambas jornadas.

La 9ª Fiesta de la Mujer Rural promete ser un fin de semana de encuentro, tradición y reconocimiento, donde la comunidad de Pavón rendirá homenaje al espíritu trabajador de las mujeres del campo.

La mujer y la ruralidad tienen su celebración especial en Pavón.

Actividades y destrezas tradicionales

Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de destrezas gauchas como tusa de caballo, ensillado y esquila de oveja, además de demostraciones rurales como ordeñe y trabajos típicos del campo. También habrá puestos de productores y gastronómicos, feria de artesanías, cantina, parrilla y juegos populares, en una propuesta pensada para toda la familia.

Despedida de las soberanas

La celebración incluirá la despedida de las representantes actuales Josefina Solange Rincón, embajadora; Evelin Ayelén Alberto, miss elegancia; Nahiara González Plaza, miss simpatía.

Luego se realizará la elección de las nuevas soberanas que representarán a esta fiesta, creada para reconocer la labor y el esfuerzo de las mujeres rurales.

Sábado 11 de octubre

09:30 hs: Cabalgata.

11:30 hs: Carrera de sortija.

14:00 hs: Demostraciones de ordeñe, tusa y esquila.

Escenario principal – Sábado

Alberto Zúñiga

Cristian Figueroa

La 290

Miguel Ángel

Grupo La Corte

Sin Rumbo

Domingo 12 de octubre

12:00 hs: Gran desfile.

14:00 hs: Charla sobre aves.

Escenario principal – Domingo