Dos días de celebración en Lavalle con la 9ª Fiesta de la Mujer Rural de Pavón
La localidad de Pavón se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Mujer Rural, que se llevará a cabo este fin de semana largo.
La localidad de Pavón se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta de la Mujer Rural, que se llevará a cabo este fin de semana en el predio de la delegación que la municipal de General Lavalle tiene en ese paraje.
El evento contará con desfile, elección de soberanas, homenajes, destrezas criollas, patio de comidas y baile popular, con entrada libre y gratuita.
Además se presentarán talleres municipales y se llevará a cabo la elección de la nueva embajadora de la mujer rural. La conducción de la fiesta estará a cargo de Jorge Martín y María Eva Bastian, quienes acompañarán el evento durante ambas jornadas.
La 9ª Fiesta de la Mujer Rural promete ser un fin de semana de encuentro, tradición y reconocimiento, donde la comunidad de Pavón rendirá homenaje al espíritu trabajador de las mujeres del campo.
Actividades y destrezas tradicionales
Durante las dos jornadas, el público podrá disfrutar de destrezas gauchas como tusa de caballo, ensillado y esquila de oveja, además de demostraciones rurales como ordeñe y trabajos típicos del campo. También habrá puestos de productores y gastronómicos, feria de artesanías, cantina, parrilla y juegos populares, en una propuesta pensada para toda la familia.
Despedida de las soberanas
La celebración incluirá la despedida de las representantes actuales Josefina Solange Rincón, embajadora; Evelin Ayelén Alberto, miss elegancia; Nahiara González Plaza, miss simpatía.
Luego se realizará la elección de las nuevas soberanas que representarán a esta fiesta, creada para reconocer la labor y el esfuerzo de las mujeres rurales.
Sábado 11 de octubre
- 09:30 hs: Cabalgata.
- 11:30 hs: Carrera de sortija.
- 14:00 hs: Demostraciones de ordeñe, tusa y esquila.
Escenario principal – Sábado
- Alberto Zúñiga
- Cristian Figueroa
- La 290
- Miguel Ángel
- Grupo La Corte
- Sin Rumbo
Domingo 12 de octubre
- 12:00 hs: Gran desfile.
- 14:00 hs: Charla sobre aves.
Escenario principal – Domingo
- Milagros Mola
- Wanda Berdún
- Mariana Santander
- Una Más
- El Gran Show de Los Charros
- La Nueva Era
