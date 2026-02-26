Paro contra la reforma laboral: ¿Habrá colectivos este viernes en Mar del Plata?

La CGT no se adhirió a la medida de fuerza.

Con motivo del debate final de la reforma laboral en el Senado que se realizará este viernes, el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) llevará adelante un paro nacional con movilización. Este espacio agrupa a organizaciones del transporte, estatales y movimientos sociales, aunque hay un acatamiento dispar.

Como ocurre en cada anuncio de medidas de fuerza y teniendo en cuenta que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) se adhirió al paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) del pasado jueves 19 de febrero, la pregunta más repetida es si mañana funcionarán los colectivos.

La respuesta es que sí. Sucede que la UTA, el gremio principal que agrupa a los choferes de colectivos, no se suma a la iniciativa en contra del proyecto de ley impulsado por el Gobierno nacional. En el caso de Mar del Plata, fuentes consultadas por 0223 confiaron que este viernes la actividad se desarrollará con total normalidad.

El transporte público se desarrollará con total normalidad en Mar del Plata.

Sin embargo, es cierto que en algunas ciudades el funcionamiento podría ser parcial, dependiendo de negociaciones de último momento entre el gremio, las empresas y el Gobierno.

¿Qué otros gremios adhieren al paro?

Desde el Fresu confirmaron la decisión luego de un encuentro en la sede de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee). La medida de fuerza involucra a sindicatos del transporte, estatales y movimientos sociales.

El paro y la movilización se llevarán adelante bajo la consigna "En contra de la reforma laboral, por nuestros derechos y por aumentos de salarios ya". En este sentido, cada gremio que adhiera determinará de forma autónoma como llevará adelante la protesta.

Al paro se sumarán la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) -aunque solo movilizará a sus afiliados pero no cesará sus actividades-, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina, entre otros.