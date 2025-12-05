Hallan a una adolescente caminando sola por ruta 11 y activan el protocolo de resguardo

Personal policial del área de seguridad Vial del distrito de General Lavalle intervino en horas de la noche tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertaba sobre la presencia de una persona caminando sola sobre la ruta provincial 11, a la altura del kilómetro 304, en sentido descendente.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de una adolescente de 15 años, quien se encontraba sola y se mostró reticente a brindar datos personales o precisar las circunstancias de su presencia en la ruta.

Ante esta situación, se activó de inmediato el protocolo de resguardo correspondiente para casos de vulnerabilidad.

En el operativo tomó intervención personal del área de desarrollo humano del municipio de General Lavalle que dispuso el traslado preventivo de la menor al nosocomio local, donde quedó alojada bajo resguardo y a la espera de la adopción de las medidas de protección necesarias.

En paralelo, se realizaron consultas a través del sistema 911 en distintos distritos de la región, sin que hasta el momento surgieran denuncias por pedido de paradero o desaparición vinculadas a la menor.

Desde la justicia se dispuso la aplicación de medidas precautorias, además de continuar con las tareas de identificación y localización de familiares o responsables legales. Según pudo saber la policía, la joven tiene domicilio de residencia en la localidad de Chascomús.