Denuncian que un barrio de Mar del Plata está tomado por delincuentes: "Afanan a todos los que entran"

El panorama es cada vez más oscuro en el barrio Etchepare. A pesar de las múltiples denuncias realizadas, un grupo de adolescentes continúa aterrorizando a los vecinos con amenazas, robos y extrema violencia.

Una residente de la zona, contó en diálogo con 0223 que "la misma banda ahora sale en moto desde la torre que está en Venezuela 60 para robarle a los Uber".

En esta línea, señaló que "ayer se fueron en siete motos, más de 15 personas, también a caballo. Se alentaban entre ellos para ir a robar, tengo audios de vecinos alertando que pensaban 'reventar' en distintas zonas. Un desastre".

"No se puede vivir de esta manera, es terrible lo que está pasando, bajaron los piedrazos, pero afanan a todos los que entran al barrio. Hasta los mismos vecinos lo sufren, todo por los pibes de la torre uno", continuó.

Con precisión, declaró que "andan a full desde la una de la madrugada hasta las seis de la mañana que amanece, es un raid delictivo constante. Después guardan las cosas en el búnker que tienen en la torre".

A través de un grupo de WhatsApp barrial, los residentes alertan sobre este tipo de situaciones: "Nos estamos cuidando entre nosotros cuando vemos movimientos sospechosos”.

Pero eso no alcanza, ya que necesitan "presencia policial permanente porque ayer venía un móvil, se quedaba un rato, se iba y los chicos seguían robando".

En este marco mantuvieron una reunión con una concejal y responsables de Seguridad de la ciudad para pedir que "haya una garita o patrulleros dando vueltas constantemente, porque se van y hacen lo que quieren. Hasta que lleguen esas soluciones, nosotros seguimos a la deriva".

El pedido de informes fue presentado en la mesa de entrada del Concejo Deliberante y se espera que próximamente sea tratado en Comisión.