El boom del café en Mar del Plata: cómo acceder a cursos gratuitos para ser barista y a nuevos puestos de trabajo

Producciones, oportunidades y festivales como el CaFest en Mar del Plata.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada y en conjunto con Cabrales, participó por tercer año consecutivo en el curso de barista inicial, para seguir brindando formación en el sector gastronómico.

En lo que va del año, un total de 88 participantes ya completaron el curso, adquiriendo conocimientos sobre el arte del café y habilidades prácticas para su inserción laboral en un sector en constante crecimiento.

Jóvenes capacitándose en el mundo del café.

La propuesta, impulsada junto a Mumac Academy, apunta a acercar el mundo del café a la comunidad a través de una experiencia intensiva que combina técnica, innovación y calidad. Se trata de un curso certificado pensado para quienes buscan capacitarse y sumar herramientas que les abran camino dentro del sector del café de especialidad y sus oportunidades laborales.

“Apoyamos plenamente el desarrollo de la industria del café en Mar del Plata, porque creemos que representa un sello de identidad local y una oportunidad para seguir generando formación y empleo en el sector gastronómico”, expresó al respecto el secretario de Desarrollo Local, Inversiones e Integración Público Privada, Fernando Muro.

Sobre el curso, la directora de Empleo, Selena Marinelli, detalló que “La capacitación es fundamental para potenciar el talento local y fortalecer la industria del café en nuestra región. Estás iniciativas siguen fortaleciendo el crecimiento regional, brindando nuevas oportunidades a quienes buscan empleo activamente”.

La venta de café sigue creciendo en Mar del Plata.

El programa se mantiene vigente, con nuevos grupos que mes a mes completan su formación. Cada edición reúne a personas interesadas en adquirir conocimientos técnicos y potenciar su desarrollo dentro del sector gastronómico local. Además, se prevé renovar el convenio el próximo año para continuar fortaleciendo esta propuesta formativa.

Actualmente hay lista de espera debido a la gran demanda; aquellos interesados en participar deben inscribirse en la Oficina de Empleo enviando un correo electrónico a empleo@mardelplata.gob.ar y contar con el certificado de manipulación de alimentos. Para mayor información se puede acceder al sitio web municipal www.mardelplata.gob.ar/empleo