Video: le destrozaron la vidriera a un café y robaron en una zona céntrica de Mar del Plata

En una ciudad donde los baristas se destacan y el producto crece en paralelo al negocio, cada café apuesta a su especialidad para destacarse dentro de la competencia que permite el auge del rubro. Sin embargo, para los emprendedores hay una situación que los pone a prueba: sufrir la inseguridad y reponerse ante la adversidad.

"Quédense tranquilos que igual vamos a estar de 8 a 19hs dándoles el mejor café y tratando de ponerle la mejor cara a esta situación", publicaron en la cuenta oficial de Fuji Café, ubicado en Rawson al 3700. En la madrugada del 11 de septiembre, les rompieron la vidriera e ingresaron al local. "Se llevaron una notebook y plata de la caja", dijeron desde la empresa a 0223.

En las imágenes se ve el destrozo que ocasionaron, aunque el mismo video compartido en Instagram tiene su toque de gracia y el espíritu de lucha de los trabajadores para levantarse: musicalizaron con una canción de La Beriso, que insulta ante una dramática situación. "Les pedimos perdón por adelantado por cualquier problema operativo, porque nos quedamos sin compu y sin controlador fiscal", dice el texto.

Según contaron los miembros de Fuji Café, fue un solo ladrón el que ocasionó el ilícito y se llevó el dinero más el aparato tecnológico. Los empleados y dueños piden mayor seguridad en la zona, la cual es lindera a la avenida Independencia con una intenso tránsito debido a las entidades bancarias que se emplazan en ese sector de la ciudad de Mar del Plata.