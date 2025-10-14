Atención: desarticulan una red de patentes truchas

La Policía de la Ciudad desarticuló una organización destinada a la fabricación y comercialización de chapas patentes ilegales. Esto se dio tras una larga investigación que duró varios meses.

Esta desarticulación derivó en tres allanamientos: uno en Córdoba, otro en la Ciudad de Buenos Aires y el tercero en el municipio bonaerense de Quilmes. La pesquisa estuvo a cargo de la Sección Relevamiento en Investigaciones Complejas de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad que determinó que las patentes eran comercializadas por un sitio web y luego se las encargaba en una galería porteña, donde se también se las retiraba.

Las chapas se fabricaban en Córdoba y llegaban a la provincia de Buenos Aires.

En esta investigación, los detectives lograron determinar que las chapas se fabricaban en Córdoba y que, además de venderse en la galería porteña, había otro punto de entrega en el centro de Quilmes.

Por ello, la fiscalía solicitó los allanamientos en los tres puntos, avalados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 30, del Dr. Juan José Cavallari. Oficiales de la Policía de la Ciudad con la colaboración de la Policía de la Provincia de Córdoba y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, allanaron la fábrica de las patentes truchas en Esquiú al 900.

Los policías secuestraron gran cantidad de placas, cuñas y moldes. De acuerdo a los investigadores, en el lugar se confeccionaban chapas del sistema actual o también del anterior, tanto de vehículos como de motos.