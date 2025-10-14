Precaución: anuncian que un tramo de un importante camino rural permanecerá cerrado durante 10 días por obras

Desde el Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (Emvial) anunciaron que un tramo de un importante camino rural de Mar del Plata permanecerá cerrado durante diez días por obras de repavimentación que se ejecutarán. La traza es utilizada a diario por automovilistas y productores del cordón frutihortícola de General Pueyrredon.

Se trata del Camino San Francisco de Asís que conecta la ruta provincial 88 con la ruta nacional 226 en la zona oeste del distrito. Con una longitud total de 12,9 kilómetros, máquinas y trabajadores del Emvial se abocarán a ponerlo en valor para garantizar un tránsito seguro.

Durante años el camino estuvo deteriorado: con tramos muy dañados, pozos grandes, falta de señalización y banquinas peligrosas, ha sido escenario de accidentes de diversa gravedad y representa un riesgo para quienes lo usan cotidianamente.

Cuándo y qué tramo estará cortado

Desde el ente descentralizado que conduce Mariano Bowden indicaron que a partir de este miércoles 15 de octubre y por aproximadamente 10 días, habrá corte total de tránsito en el camino San Francisco entre Las Aldeas y Cárcel de Batán (Curva), por el inicio de obras de repavimentación integral.

Los cortes iniciarán a las 07:00 h hasta las 18:00, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar vías alternativas. Los cortes de tránsito se podrán ver en tiempo real a través del siguiente link.

El Camino San Francisco de Asís es de suma importancia para la zona productiva: atraviesa un cordón frutihortícola y es usado por productores, transporte de mercadería, escuelas, comunidades rurales, y también sirve de acceso a la Unidad Penitenciaria de Batán y a la comunidad terapéutica Posada del Inti.