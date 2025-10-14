Secuestran un centenar de dosis de cocaína en dos allanamientos en el puerto

Una investigación de tres meses a cargo de la fiscal de Estupefacientes Daniela Ledesma permitió la realización de dos allanamientos en el puerto, el secuestro de unas cien dosis de cocaína y la detención de un joven de 19 años.

Fue personal de la División de Investigaciones Mar del Plata de la Policía Federal con la colaboración de la División Comunicaciones que llevó adelante las medidas avaladas por el Juez de Garantías Gabriel Bombini en dos domicilios en la zona de Magallanes y Pescadores.

Como resultado de la diligencia se logró el secuestro de más de un centenar de dosis de cocaína, fraccionada para su comercialización, más de un kilogramo de sustancias de corte, dinero y la detención del sospechoso.

El imputado, cuyos datos personales no se dieron a conocer, registra procesos penales previos y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.