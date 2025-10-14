Denuncian que una famosa obra social "abandonó" a más de 4 mil afiliados de un rubro industrial

Desde el Sindicato de Obreros Empleados Panaderos Mar del Plata y Zona Atlántica (Soepmpza) denunciaron que la obra social del Personal de Panaderías (Ospep) le niega de manera sistemática la cobertura al 100% de un tratamiento oncológico "post operatorio del mismo" a una afiliada y trabajadora del sector, cuya vida corre peligro.

Soledad Squaglia fue notificada con una negativa a su pedido de cobertura "integral e inmediata" del tratamiento de radiocirugía estereotáctica, a pesar de la prescripción médica obligatoria y la existencia de un fallo judicial que ampara su derecho a la salud.

La afiliada padece una grave enfermedad oncológica que requiere un tratamiento específico y urgente. La obra social ha mantenido un "silencio total" sobre su responsabilidad de cobertura, obligando a la trabajadora a interponer una acción de amparo para que se respete su derecho constitucional a la salud.

Según el sindicato de panaderos, en la zona hay más de cuatro mil afiliados afectados.

La misiva legal dirigida a Ospep es clara: exige la cobertura del 100% en un plazo de 24 horas, citando el Programa Médico Obligatorio (PMO), la Ley Nacional del Cáncer, y la jurisprudencia que garantiza el derecho a la vida por encima de cualquier argumento económico de la Obra Social. A pesar de esto, Ospep sigue sin responder.

"Ospep está violando la ley de manera flagrante y está poniendo en riesgo la vida de nuestra compañera. Este no es un capricho, es un tratamiento oncológico urgente para una trabajadora que realiza sus aportes mes a mes. Ya tenemos un historial de denuncias por el abandono a más de 4.000 afiliados de Mar del Plata y la Costa, con cortes en farmacias y clínicas. Esta nueva negativa en un caso oncológico confirma la desidia de la conducción nacional y su total falta de sensibilidad humana", manifestó el secretario general del Soepmpza, Matías Coronel.

El gremio reclama una pronta respuesta satisfactoria.

El Sindicato ratifica que la Obra Social tiene la obligación legal de cubrir el 100% de la medicación y las prácticas oncológicas (conforme la Ley Nacional del Cáncer y el PMO). El caso ya está en manos de la justicia federal de Mar del Plata, pero se requiere la intervención urgente para que Ospep cumpla de inmediato.