Sacó dos tarjetas de crédito, las dejó de pagar y no contestó los llamados: tendrá que abonar la deuda y los intereses

Una mujer que hace más de dos años dejó de pagar los resúmenes de dos tarjetas de crédito y no contestó en ninguna etapa de la demanda que presentó la entidad bancaria deberá pagar el total de la deuda y los intereses correspondientes tras la decisión del Juzgado Civil y Comercial N°11 de Mar del Plata.

La Jueza Patricia Noemí Juárez hizo lugar a la demanda por cobro de pesos deducida por el Banco de la Provincia de Buenos Aires contra S.E.A. y la condenó a abonar 825.940,28 pesos con más los intereses establecidos en un plazo de diez días una vez que la misma adquiera firmeza.

En la sentencia a la que tuvo acceso 0223 se recordó que la demanda fue presentada por una de las apoderadas de la institución en febrero de este año luego de que la demandada –que había suscripto un contrato para tener una tarjeta de crédito Visa y otra Mastercard- no pagar los resúmenes aprobados.

No pagó los resúmenes ni contestó la demanda.

“La demandada utilizó las tarjetas emitidas, pero no afrontó los pagos, ni tampoco abonó los intereses y gastos”, señalaron en la presentación a la que adjuntaron la documentación correspondiente. La mora de uno de los plásticos se produjo en marzo de 2023 y la otra lo hizo dos meses más tarde.

La magistrada aclaró qué, si bien se ha establecido que ante la incontestación de la demanda el juzgador no se encuentra automática y mecánicamente obligado a acceder a las pretensiones deducidas por la actora, se puede estimar que la misma “es un reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos sostenidos por la actora”.

Tras establecer que las partes se encontraban vinculadas por un contrato de solicitud de productos y servicios, Juárez señaló que “luego del estudio del plexo probatorio rendido en autos analizado a la luz de la sana crítica, concluyo que la demanda por cobro de pesos debe ser acogida, y con costas a la parte demandada en su calidad de vencida”.