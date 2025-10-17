En estado de shock, rescataron a una mujer de 80 años que pasó días sin poder moverse dentro de su casa

Fue asistida por personal del Same y trasladada a un centro de salud.

Un amplio operativo de rescate realizado en el barrio Centenario por parte de la Dirección de Riesgos Especiales permitió asistir este viernes a una mujer de más de 80 años que llevaba varios días sin poder moverse dentro de su vivienda.

Vecinos del lugar alertaron al 911 al notar que hacía tiempo no veían a la mujer, lo que motivó la intervención de personal de Prefectura Naval Argentina. Al llegar al domicilio, los efectivos constataron que la casa estaba cerrada desde el interior.

Al ingresar, los rescatistas encontraron a la octogenaria con vida pero imposibilitada de desplazarse. De inmediato fue asistida por personal del Same, que la trasladó en estado de shock a un centro asistencial para su atención médica.

En el operativo trabajaron en conjunto Prefectura, Policía, SAME y la Brigada de Riesgos Especiales.