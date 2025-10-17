Cuenta DNI de octubre: vuelve el descuento especial para el Día de la Madre

Cuenta DNI en octubre llega con un super descuento especial para aprovechar en el Día de la Madre.

La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, sigue este mes con beneficios exclusivos para sus clientes y descuentos únicos. Este mes, llega una promoción por el Día de la Madre, que contempla hasta un 20 por ciento de ahorro y compras en cuotas sin interés.

Así, este sábado se brindarán importantes ofertas en diversos rubros, que serán exclusivas para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Master Card emitidas por el Banco Provincia, tanto de forma física como a través de la aplicación. En rigor, los beneficios serán los siguientes:

20 por ciento de descuento en locales de indumentaria, casas de deporte, farmacias y perfumerías. Lo más relevante es que no hay tope de reintegro, por lo que es ideal para compras caras.

10 por ciento de reintegro en el rubro librerías, también sin tope.

Cuatro cuotas sin interés en todas las compras de los rubros anteriores.

