Cuenta DNI de octubre: vuelve el descuento especial para el Día de la Madre
Al menos tres rubros tendrán descuentos especiales de hasta un 20% en Mar del Plata. Cómo acceder.
17 de Octubre de 2025 08:48
Por Redacción 0223
La billetera virtual del Banco Provincia, Cuenta DNI, sigue este mes con beneficios exclusivos para sus clientes y descuentos únicos. Este mes, llega una promoción por el Día de la Madre, que contempla hasta un 20 por ciento de ahorro y compras en cuotas sin interés.
Así, este sábado se brindarán importantes ofertas en diversos rubros, que serán exclusivas para pagos realizados con tarjetas de crédito Visa y Master Card emitidas por el Banco Provincia, tanto de forma física como a través de la aplicación. En rigor, los beneficios serán los siguientes:
- 20 por ciento de descuento en locales de indumentaria, casas de deporte, farmacias y perfumerías. Lo más relevante es que no hay tope de reintegro, por lo que es ideal para compras caras.
- 10 por ciento de reintegro en el rubro librerías, también sin tope.
- Cuatro cuotas sin interés en todas las compras de los rubros anteriores.
Todos los descuentos con la aplicación
- Comercios de cercanía: 20 por ciento de descuento todos los viernes, con un tope de 4.000 pesos por día, que se alcanza con 20.000 pesos en consumo.
- Carnicerías, granjas y pescaderías: 35 por ciento de reintegro el sábado 11, con tope de 6.000 pesos por persona, que se alcanza con 17.000 en consumo.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40 por ciento de reintegro todos los días, con un tope de 6.000 pesos por semana y por persona, lo que equivale a un ticket de 15.000 pesos.
- Universidades: 40 por ciento de descuento todos los días, con un tope de 6.000 pesos por semana y por persona, equivalente a 15.000 pesos en consumo.
- Librerías: diez por ciento de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: diez por ciento de rebaja los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Especial Día de la Madre: 30 por ciento de descuento el sábado 18 y el domingo 19 en locales gastronómicos. Tiene un tope de 8.000 pesos por persona, equivalente a 26.700 pesos en consumo.
