Video: se bajó de la moto y disparó seis veces en veinte segundos

Ruidos que se escuchan habitualmente, a veces más lejos, pero que no habían quedado registrados por las cámaras de seguridad. Vecinos del barrio El Progreso confirmaron en las últimas horas que lo que escucharon el jueves por la noche fueron seis disparos que una persona hizo al aire tras bajar de la moto en la que viajaba como acompañante.

Entre el primer y el último disparo pasaron solamente veinte segundos según puede apreciarse en el video que los vecinos enviaron a 0223. En la secuencia se ve como dos personas circulan en moto y detienen la marcha en Luis Agote entre Tripulantes del Fournier y Soler.

Quien viaja como acompañante desciende del rodado, va hasta el centro de la calle y efectúa un tiro al aire. Luego se dirige al conductor, realiza una consulta y vuelve a ubicarse en el centro para efectuar otros cinco disparos al aire: todo en apenas veinte segundos.

Llegaron y se fueron en moto.

Habían pasado pocos minutos después de las diez y media de la noche cuando después del último disparo vuelve a subirse a la moto y se van por calle Luis Agote, jurisdicción de la comisaría tercera.