Violento choque entre un auto y una camioneta: mirá el video

Un violento choque entre una camioneta y un auto generó conmoción durante la tarde de este viernes en el barrio Florentino Ameghino. Un testigo que se encontraba en el lugar, envió un video a la redacción de 0223.

El siniestro se registró en la intersección de Avenida Luro y calle Angelelli, donde una camioneta Toyota impactó contra un Renault Fluence, que terminó con importantes daños en la parte delantera, especialmente en la zona del capó.

Según testigos que presenciaron el hecho y compartieron el video, el choque se produjo en el carril por el que circulan los vehículos de este a oeste, y los rodados sufrieron roturas materiales de consideración.

Si bien no hubo información oficial sobre el siniestro ni se conocen las causas por las que se produjo, los testigos aseguraron que no se registraron heridos.