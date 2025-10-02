Salvaje: le disparó en el pie a un nene porque se le cayó la pelota en su casa

Un violento hecho conmocionó al Barrio San Miguel, dentro de la provincia de Santiago del Estero, el último fin de semana: un niño fue baleado en el pie tras un increíble conflicto vecinal. Según informaron desde las fuerzas de seguridad, todo ocurrió cuando la pelota del menor cayó en la vivienda de un vecino, quien reaccionó de manera desmedida al dispararle. La situación generó alarma entre los habitantes de la zona, que presenciaron el desesperado traslado del chico hacia el hospital.

De acuerdo con el testimonio de un joven de 19 años, hermano de la víctima, el agresor abrió fuego sin mediar palabra, hiriendo al pequeño en el pie. Inmediatamente, el padrastro del menor lo llevó de urgencia al Hospital de Niños, donde recibió la atención médica correspondiente. Por fortuna, su estado no es de gravedad, aunque continúa en observación para descartar eventuales complicaciones.

Tras el ataque, los efectivos policiales acudieron al domicilio del presunto sospechoso, quien entregó voluntariamente el arma de fuego utilizada: se trataba de una pistola que quedó secuestrada como evidencia en la causa. El hombre, posteriormente, fue trasladado a la dependencia local y quedó a disposición de la Unidad Fiscal interviniente, acusado de "lesiones graves con arma de fuego".

La investigación avanza para esclarecer las circunstancias del violento episodio que pudo haber terminado en tragedia. El caso causó gran indignación en la comunidad, que reclama mayor control de armas y seguridad en el barrio. Mientras tanto, la Justicia deberá determinar si el agresor actuó en un contexto de amenaza previa o si se trató de un hecho de violencia injustificada, como todo parece indicar.